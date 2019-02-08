Galaxy S10 سيضم كاميرا أمامية بدقة 10MP، والهاتف +Galaxy S10 سيضم بطارية بسعة 4100mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا بالأمس على مجموعة من الصور المسربة للهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10، واليوم نحن هنا مع بعض التفاصيل الجديدة حول طرازات Galaxy S10 الثلاثة، والتي من المفترض أن تصل إلى السوق تحت الأسماء Galaxy S10 و +Galaxy S10 و Galaxy S10e.

ووفقا للمعلومات الجديدة التي تم تسريبها اليوم، فيبدو أن هواتف Galaxy S10 الجديدة ستحصل كلها على شاشات جديدة من نوع Super AMOLED. وبالنسبة للثقب الموجود في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة، فهو سيضم كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابكسل تدعم تقنية تثبيت الصورة OIS، والتركيز التلقائي، فضلا عن القدرة على تصوير الفيديوهات بدقة 4K. وبالنسبة للكاميرا الأمامية الثانية في الهاتف +Galaxy S10، فهي تُستخدم من أجل إستشعار معلومات العمق.

المعلومات التي تم تسريبها اليوم تقول كذلك أن الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 سيأتيان مع قارئ لبصمات الأصابع في الشاشة يعمل بالموجات فوق الصوتية، وهو مستشعر بصمات الأصابع الذي قيل بأنه سيكون أسرع وأكثر موثوقية من مستشعرات بصمات الأصابع المستخدمة حاليًا. ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن قارئ بصمات الأصابع الجديد في الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 سيغطي جزء معين فقط من الشاشة وليس الشاشة كاملة.

هذه الشاشات الجديدة في هواتف Galaxy S10 لن تأتي مع تقنية 3D Touch المستخدمة في كل من Galaxy S8 و Galaxy S9 و Galaxy Note 8 و Galaxy Note 9، ولكن هي لا تزال تدعم ميزة إيقاظ الهاتف بالنقر على الشاشة أو النقر على مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة. وبالنسبة للهاتف +Galaxy S10 على وجه التحديد، فقد تردد كذلك الآن أنه سيضم بطارية بسعة 4100mAh وسيدعم تقنية الشحن اللاسلكي العكسي. وعندما يتعلق الأمر بتسجيل الفيديوهات بالحركة البطيئة، فسوف تصبح هواتف Galaxy S10 الجديدة سريعة في هذا الجانب أيضًا، فهي ستكون قادرة على التصوير بسرعة 0.4s إلى 0.8s بدلا من 0.2s إلى 0.4s.

الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 سيأتيان بعدة ألوان تشمل الأبيض والأسود وباللون الأزرق المتدرج أيضًا في بعض الأسواق. أما بخصوص الهاتف Galaxy S10e، فهو الآخر سيحصل على هذه الألوان جنبًا إلى جنب مع ألوان حصرية أخرى منها الأصفر.