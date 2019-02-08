فيسبوك تنفي: نحن لا نعرض لك منشورات 26 من أصدقائك فقط

أصدرت شركة فيسبوك اليوم الخميس بيانًا نفت فيه ما يُشاع عنها أنها لا تعرض لمستخدميها إلا المنشورات التي ينشرها 26 من أصدقائهم على شبكتها الاجتماعية، ويأتي ذلك بعد أيام من نفي إنستاجرام، خدمة مشاركة الصور والفيديو التابعة لها، تقييد عدد المنشورات التي يراها مستخدموها بنسبة 7% فقط.

وقالت فيسبوك، التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 2.3 مليار مستخدم نشط شهريًا، في بيانها الذي نشرته على مدونتها إن صورة ساخرة بدأت تظهر منذ أواخر عام 2017 تزعم أن “خوارزمية فيسبوك الجديدة” تقيد عدد الأشخاص الذين تُعرض منشوراتهم على صفحة “آخر الأخبار” لمستخدميها بنحو 25 أو 26 شخصًا.

وعلى غرار صور مشابهة انتشرت على إنستاجرام، يُطلب ممن يرى تلك الصورة التعليق عليها، الأمر الذي من المفترض أن “يتجاوز النظام” أو الخوارزمية الجديدة بحيث تظهر مشاركاتهم في المستقبل، كما يُطلب منهم أن يقوموا بنسخ ولصق النص على صفحاتهم.

وأشارت فيسبوك إلى أنه على الرغم من أن العديد من وسائل الإعلام قد فضحت تلك الصور الساخرة، إلا أنها مستمرة في الانتشار. ثم أكدت الشركة، في محاولة لتوضيح الأمور: “لا، لا يضع فيسبوك حدًا لعدد الأشخاص الذين تظهر مشاركاتهم في خلاصة الأخبار”.

وتقول راميا سيثورامان، مديرة المنتج التي تعمل على تصنيف المنشورات على فيسبوك: “إن فكرة أن صفحة آخر الأخبار تُظهر لك فقط المشاركات من عدد معين من الأصدقاء لا تعدو كونها خرافة”. وأضافت: “يتمثل الهدف من آخر الأخبار في عرض المشاركات التي تهمك حتى تتمتع بتجربة ممتعة. إن منعناك بطريقة ما من مشاهدة المحتوى من الجميع وقيدناه بمجموعة صغيرة من أصدقائك، فلن تحظى بتجربة ممتعة وبالتالي لن تعود”.

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وتعتقد فيسبوك أن استمرار ما أسمته “أسطورة 26” هو أمر مفهوم، وعزت السبب إلى أن المشاركات في صفحة آخر الأخبار تُرتب حسب الأهمية بالنسبة لكل مستخدم، وتعطي الخوارزمية الأولوية للمنشورات التي تتنبأ بأنها سوف تُحدث مناقشات بين المستخدمين، خاصةً الفيديو المباشر، إضافة إلى المنشورات التي تأتي من الأشخاص والصفحات التي تحظى بأكبر قدر من التفاعل من قِبل المستخدم.

يُشار إلى أن هذا النوع من الشائعات تنتشر بصورة منتظمة، وهي تركز على أن شبكات التواصل الاجتماعي متآمرة على مستخدميها، خاصةً فيسبوك، ولا تعرض لهم ما يريدون من منشورات، ويُعزى السبب في ذلك إلى افتقار الوضوح في معرفة آلية عمل الشبكات الاجتماعية، التي تؤكد على أنها تستخدم خوارزمية تحرص على عرض ما يهم المستخدم من منشورات على أساس تفاعلهم مع الآخرين، إلى جانب المنشورات الترويجية.