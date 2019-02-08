Dell EMC توسع قدرات حماية البيانات لتحسين مستوى إدارتها في…

أعلنت شركة “دل إي إم سي” Dell EMC عن توسعة قدرات منتجاتها من أجهزة حماية البيانات Data Domain و Integrated Data Protection Appliance (IDPA).

وزودت الشركة المتخصصة في تقديم أهم الحلول التقنية هاتين التشكيلتين من أجهزة التخزين الاحتياطي بمزايا وقدرات جديدة ومحسنة قالت إنها تتيح قدرًا كبيرًا من المرونة الواقعية فيما تُضفيان قيمة حقيقية على أعمال الشركات بفضل القدرات الواسعة في التعامل مع النظم السحابية المتعددة والأداء المحسن. وتزود هذه التحسينات الشركات متوسطة الحجم والمكاتب البعيدة التابعة للشركات الكبيرة بمزيد من خيارات حماية البيانات على المستوى المؤسسي.

وتشير أرقام شركة “آي دي سي” للأبحاث إلى أن 92% من الشركات تبنت بيئة عمل سحابية، في حين تبنى 64% منهجيات عمل قائمة على تعدد النظم السحابية. وتمثل حماية البيانات في ظل العمل ضمن بيئات سحابية مختلطة، مع تلبية متطلبات الامتثال والأمن تحديًا كبيرًا تواجهه العديد من الشركات.

وقد وجدت دراسة أجرتها “آي دي سي” لصالح “دل إي إم سي”، أن الدعم عبر النظم السحابية المختلفة كان الجانب الأكثر قصورًا من الجوانب المعنية بحماية البيانات في مسيرة التحول التقني. وتواصل “دل إي إم سي” تعزيز أجهزتها الخاصة بحماية البيانات لمساعدة العملاء على الحد من المخاطر وحماية الأصول المهمة المتمثلة في بياناتهم، عند وجودها في البيئات السحابية المتعددة، وذلك انطلاقًا من إدراكها العميق لذلك التحدي.

وقالت “دل إي إم سي” إن الحلين البرمجيين Data Domain OS 6.2 وIDPA 2.3 يقدم للعملاء المزيد من الخيارات لتوسعة غطاء الحماية لبياناتهم كي يصل إلى البيانات الموجودة في النظم السحابية العامة، وذلك من خلال توسيع دعم وظيفة Cloud Tier ليشمل منصتي Google Cloud و Alibaba Cloud السحابيتين، ما يتيح المزيد من المرونة في الاحتفاظ بالبيانات على الأمد البعيد.

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ويضاف هذا التوسع إلى الدعم المقدم أصلًا للمنصات AWS و Microsoft Azure و Dell EMC Elastic Cloud Storage وVirtustream وCeph و IBM Cloud Open Storage و AWS Infrequent Access و Azure Cool Blob storage و Azure Government Cloud. وعلاوة على ذلك، أضيفت أداة Free-space Estimator إلى Cloud Tier لتقدير حجم مساحات التخزين المتاحة، وهي كفيلة بالمساعدة في تحسين مستوى الكفاءة في إدارة السعات المتاحة للتخزين بُغية المساعدة في تقليل تكاليف التخزين على سواء في أماكن العمل أو في النظم السحابية.

وتتيح التحديثات الجديدة التي أجريت على عائلة أجهزة IDPA مزيدًا من الأداء في وظائف الوصول الفوري للبيانات واستعادتها، مع تحسين ميزة التخزين المؤقت للبيانات تؤدي إلى تسريع عمليات الإدخال والإخراج بما يصل إلى أربعة أضعاف، ما يعني سرعة تصل إلى 40,000 عملية إدخال وإخراج في 20 ميلي ثانية.

وتعدُ إتاحة الخيارات وقابلية التطوير أمرين ضروريين للشركات متوسطة الحجم التي تتطلب حماية للبيانات من مستوى مؤسسي تحظى بالدعم السحابي. وفضلًا عن ذلك، حظي الجهاز Data Domain DD3300، المؤلف من وحدتين والمصمم خصيصًا للشركات متوسطة الحجم والشركات الكبيرة التي تدير مكاتب متباعدة، بتحسينات جديدة، فبات منه الآن طراز بسعة إضافية قدرها 8 تيرابايت يمكن زيادتها إلى 32 تيرابايت. كذلك يأتي الجهاز DD3300 بإمكانيات اتصال أسرع مع دعم للاتصال عبر واجهة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت وخيارات موسعة للنسخ الاحتياطي لمكتبات الأشرطة الافتراضية عبر قناة كبلية ليفية. ومن شأن هذه الخيارات أن تتيح للشركات متوسطة الحجم حلول حماية للبيانات السحابية يمكن أن تنمو لتواكب الاحتياجات المتغيرة.

وفي هذا السياق، أكد بيث فالن، رئيس قسم حماية البيانات لدى “دل إي إم سي”، التزام الشركة بالابتكار المستمر في محفظة منتجاتها الخاصة بحماية البيانات والتي تدعم وتحسن تبني العملاء للبيئات السحابية المتعددة، وذلك بوصفها “الشركة الرائدة” في سوق أجهزة حماية البيانات، وقال: “تتسم أجهزتنا بالقوة وبساطة الإدارة، ويسهُل توسعة تغطيتها لتشمل النظم السحابية العامة بقدرات تنسجم انسجامًا طبيعيًا مع هذه النظم”.