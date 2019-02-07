شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تلتقط صورة للمسبار الصينى بالجانب المظلم من القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت مركبة ناسا الفضائية التى تدور حول القمر صورة للمسبار الصينى الموجود على الجانب البعيد من القمر، إذ أرسلت الصين المسبار تشانجى 4 على أرضية فوهة Von Kármán التى يبلغ عرضها 116 ميلاً (186 كم) فى 3 يناير فى إنجاز تاريخى، ومنذ ذلك الحين لم تستطع الوكالات الفضائية أخرى التقاط صور له.



المسبار الصينى

واكتشفت المركبة الاستطلاعية Lunar Reconnaissance Orbiter التابعة لناسا موقع المسبار الصينى، لتقدم أول نظرة خارجية عن المسبار، بعيدا عن الصور التى تكشف عنها الصين.

والتقطت المركبة المدارية الاستطلاعية (LRO) أحدث صورة بعد شهر من هبوط Chang'e 4 على الجانب الآخر من القمر، وفى ذلك الوقت كانت المركبة تدور على بعد 205 ميل (330 كيلومتر) من موقع الهبوط.



المسبار عن بعد

وزودت وكالة ناسا الصور بأسهم فى محاولة لتسليط الضوء على مركبة الهبوط القمرية الصغيرة، إذ يظهر الجدار الغربى لحفرة فون كرامان، التى تقع على ارتفاع أكثر من 9850 قدم (3000 متر) فوق السطح بشكل واضح.

جدير بالذكر استيقظت مركبة الهبوط القمرية الصينية من حالة سبات تجمد لمدة أسبوعين الأسبوع الماضى لتجد أن درجات الحرارة الليلية على الجانب المظلم من القمر أبرد مما كان يعتقد من قبل.