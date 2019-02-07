تكنولوجيا: OnePlus تستعين بالمستخدمين لإضافة أفكار جديدة إلى واجهة OxygenOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قررت شركة OnePlus أن تمنح معجبيها فرصة التعاون معها من خلال التفكير والإبداع، إذ وعدت بأنها ستقوم بتنفيذ أحد أفكار المستخدمين مع الإصدار المستقبلي من واجهة المستخدم الخاصة بها؛ OxygenOS. وقد أطلق على هذه المبادرة PMChallenge#، وتم الإعلان عنها أمس على منتدي الشركة.

وسيتعين على المستخدمين الإجابة على بعض الأسئلة، والتي تتمثل في:

من هم المستخدمون؟

ما هي الوظيفة المقترحة؟

ما هي قيمة المستخدم؟

إذا كانت هناك وظائف متشابهة في بعض الهواتف الذكية الأخرى، كيف يمكن أن تتفوق ميزتك المقترحة عليها؟

كما سيتعين على المستخدمين أيضًا إضافة المزيد من المعلومات إذا كانوا يريدون التعمق أكثر في الأفكار المقترحة، حيث سيحتاجون إلى:

شرح المنطق وراء هذه الميزة وكيفية تنفيذها.

تضمين الاتجاهات والتفاصيل من خلال الرسومات التخطيطية.

إذا كنت ترغب في المشاركة، أنقر على هذا الرابط. وسيتم قبول الاقتراحات حتى 22 فبراير، ومن المقرر أن تُعلن OnePlus عن الفائز وفكرته بحلول منتصف شهر مارس، إذ سيتم العمل على الميزة فورًا.

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