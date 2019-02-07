الهاتف Vivo V15 Pro يتوهج في إعلان تلفزيوني مسرب قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي -

حصلنا في الأونة الأخيرة على مجموعة من التسريبات ذات الصلة بالهاتف Vivo V15 Pro الذي من المفترض أن تعلن عنه شركة Vivo في اليوم 20 من شهر فبراير الجاري. والآن، نحن هنا مع تسريب جديد عبارة عن إعلان ترويجي تلفزيوني يعرض لنا تصميم الهاتف Vivo V15 Pro.

وكما تلاحظون، فهذا التسريب الجديد يؤكد لنا من جديد بأن الهاتف Vivo V15 Pro سيضم شاشة تغطي معظم واجهة الهاتف، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، فضلا عن كاميرا أمامية منبثقة، وثلاث كاميرات في الخلف.

في حالة إذا كانت التسريبات السابقة صحيحة، فهذا يعني بأن الهاتف Vivo V15 Pro سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 8 ميغابكسل للمستشعر الثاني، وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثالث والأخير. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيضم كذلك شاشة Super AMOLED تضم مستشعر بصمات الأصابع، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 675، فضلا عن ذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB.

كما سبق وأشرنا في بداية المقال، فمن المفترض أن تقوم شركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo V15 Pro في اليوم 20 من شهر فبراير الجاري علمًا أنه من المرجح أن يكلف 25 آلف روبية هندية وهو ما يعادل 350 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.