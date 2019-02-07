الهاتف Moto Z4 Play سيضم كاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل، والمعالج Snapdragon 675

فاطمة أيت طالب - دبي - التفاصيل التي ظهرت حديثًا حول الهاتف Moto Z4 Play تجعل هذا الأخير يبدو قريبًا جدًا من الهاتف Motorola P40. لقد رأينا صور حاسوبية تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم الهاتف Moto Z4 Play بحيث كشفت لنا تلك الصور أن هذا الهاتف سيضم قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، وكاميرا في وحدة دائرية بالواجهة الخلفية.

الأن في حالة إذا كانت التفاصيل التي حصلنا عليها اليوم صحيحة، فيبدو أن الكاميرا الخلفية للهاتف Moto Z4 Play ستضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل، ولكن ليس من شركة Sony أو سامسونج، وإنما من شركة Q Technology. ومن المتوقع أيضًا أن يضم الهاتف Motorola P40 مستشعر بدقة 48 ميغابكسل، ولكن هذا الأخير سيضم كامرتين في الخلف بدلاً من كاميرا واحدة، فضلا عن كاميرا أمامية في الثقب الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك بأن الهاتف Moto Z4 Play سيضم المعالج الثماني النوى Snapdragon 675، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB. وإلى جانب ذلك، فقد تردد كذلك بأن هذا الهاتف سيأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie، وسيضم بطارية بسعة 3600mAh، فضلا عن شاشة Super AMOLED بحجم 6.22 إنش.

وفي حالة إذا كانت التوقعات صحيحة، فمن المفترض أن نرى شركة موتورولا تزيح الستار رسميًا عن الهاتف Moto Z4 Play في وقت ما خلال النصف الأول من هذا العام.

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