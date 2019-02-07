انت الان تتابع تفاصيل خبر قريباً.. "سامسونغ" تجهز قلم الشاشة بكاميرا احترافية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 فبراير 2019 08:26 مساءً - منحت مؤسسة "باتِنتلي موبايل" شركة "سامسونغ" براءة اختراع تقنية جديدة ستضيفها إلى هواتفها الذكية، وهي وضع كاميرا ذات زووم بصري لأقلام الشاشة.

ووفقاً لبراءة الاختراع التي تقدمت الشركة لنيلها منذ فبراير 2017 وحصلت عليها أول من أمس الثلاثاء، سيتمكن القلم من إرسال أي صور لا سلكياً إلى الهاتف أو الجهاز اللوحي، ومن المحتمل أن يستخدم دعم البلوتوث الذي أُضيف مع قلم "إس بِن" الخاص بهواتف "نوت 9"، وفق ما ذكره موقع "ذا فيرج"، أمس الأربعاء.

ويوفر القلم عدداً من المزايا، منها:

الميزة الأولى

التحرر من قيود المساحة في الجسم الرئيس للهاتف، فخدمة الزووم البصري تحتاج مساحة سيوفرها القلم بدلاً من الجهاز، وهذه الخدمة (التكبير البصري) هي أحد أسباب منح "سامسونغ" براءة الاختراع.

الميزة الثانية

إنّ فصل الكاميرا عن الهاتف يمنحك مزيداً من المرونة في كيفية التقاط صورك، وهو ما يسمح لك بنقلها من نقاط أعلى أو أقل عند استخدام شاشة الهاتف باعتبارها محدداً للمشهد، وكذلك لتصوير أماكن صغيرة قد يستحيل الوصول إليها بكاميرا الجوال.

وتأتي براءة الاختراع هذه بعد أن عانت "سامسونغ" تدني مبيعاتها في عام 2018، وهو ما جعلها تحتاج إضافة ميزات جديدة جذابة كهذه، لتنشيط نشاطها في مجال الهواتف الذكية.

