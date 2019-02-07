شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الزمن بيرجع لورا .. كوكب الأرض فى نفس مناخ عاشه من 115 ألف سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسات حديثة، أن الظروف المناخية التى عاشها الكوكب منذ 115 ألف عام، قريبة جدًا من المناخ الذى يشهده كوكب الأرض حالياً، لكن مع وجود تباين رئيسى واحد فى منسوب البحار فى ذلك الوقت، فكان مرتفعا من 20 إلى 30 قدمًا فى السابق.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، خلال هذه الحقبة القديمة، التى كان يطلق عليها أحيانا الإيميان، كانت المحيطات دافئة بقدر ما هى عليه اليوم، وفى الشهر الماضى، ظهر بحث جديد مثير للاهتمام يشير إلى أن الأنهار الجليدية فى نصف الكرة الشمالى قد تراجعت بالفعل بقدر ما حدث فى منطقة الإيميان، مصاحبة بارتفاع غير مسبوق فى درجات الحرارة فى مناطق القطب الشمالى، كما هو الحال الآن.

وقد ظهر هذا الاستنتاج عندما قام فريق من الباحثين العاملين فى جزيرة بافن، في شمال شرق كندا، بتجميع عينات من النباتات القديمة التي انبثقت من تحت الأنهار الجليدية التى تتراجع حالياً بسرعة كبيرة، ووجدوا أن النباتات كانت قديمة جداً بالفعل، وربما كانت قد نمت فى الماضى فى هذه المناطق منذ حوالى 115 ألف سنة، ويعتقد العلماء أن هذه هى آخر مرة لم يتم فيها تغطية المناطق بالجليد.



جزيرة بافن

وقال جيفورد ميلر، عالم جيولوجى فى جامعة كولورادو الذى قاد البحث فى جزيرة بافن: "من الصعب للغاية التوصل إلى أى تفسير آخر، باستثناء أنه على الأقل فى هذا المجال الذى نعمل عليه، فالقرن الماضى لم يكن دافئًا مثل أى قرن آخر خلال الـ115 ألف عام الماضية".

ولا تزال فكرة ارتفاع منسوب مياه المحيطات فى السابق عما هى عليه الآن تحير العلماء، فيعتقد العلماء أن هذه المياه الإضافية تأتى من جرينلاند، والتى يتكون الجليد حاليا فيها على أكثر من 20 قدماً من ارتفاع مستوى سطح البحر، لكن لم يكن من الممكن أن يكون من جرينلاند فقط، لأن الطبقة الجليدية بأكملها لم تذوب فى ذلك الوقت القصير، لهذا السبب، يشك الباحثون أيضًا فى انهيار الجزء الأكثر ضعفاً فى أنتاركتيكا، وهو الغطاء الجليدى فى غرب أنتاركتيكا، حيث يمكن لهذه المنطقة بسهولة إضافة 10 أقدام أخرى لارتفاع مستوى سطح البحر، أو أكثر.