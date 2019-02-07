مقارنة بين هاتف “هونور 10 لايت” من هواوي و “ردمي نوت 6 برو” من شاومي

من المعروف أن سوق الهواتف إلى ثلاث فئات رئيسية: الهواتف مرتفعة المواصفات، والمتوسطة، ومنخفضة المواصفات، ولعل فئة الهواتف متوسطة المواصفات هي التي أكثر انتشارًا وشعبيةً، نظرًا لتوفيرها مزايا قريبة من تلك التي تقدمها الهواتف مرتفعة المواصفات، ولكن بسعر معقول.

ومن بين الهواتف في الفئة المتوسطة، هاتفا “هونور 10 لايت” Honor 10 Lite من هواوي و “ردمي نوت 6 برو” Redmi Note 6 Pro، وقد تم إطلاق الأول في السوق في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أما الآخر فقد تم إطلاقه في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018، وهنا نستعرض لكم مقارنة بين الهاتفين:

السعر والتوفر

يتوفر هاتف “هونور 10 لايت”، الذي يقدم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، في طرازين اثنين فيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي “رام”، الأول يقدم ذاكرة بحجم 4 جيجابايت، وهو يتوفر بسعر 200 دولار أمريكي، أما الطراز الآخر فيقدم ذاكرة بحجم 6 جيجابايت ويتوفر بسعر 250 دولارًا أمريكيًا.

أما هاتف “ردمي نوت 6 برو” فيتوفر بسعر 200 دولار أمريكي لنسخة 4 جيجابايت من ذاكرة “رام”، وهو ذات سعر هاتف “هونور 10 لايت”، ولكن الاختلاف نسخة 6 جيجابايت التي تتوفر بسعر 225 دولارًا أمريكيًا.

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التصميم والشاشة

يمتاز هاتف “هونور 10 لايت” بأنه يقدم هيكلًا من البلاستيك ولكنه لامع بشكل يجعله يبدو وكأنه مصنوع من الزجاج، وهو منحنٍ من الجانبين على نحو يسهل الإمساك به. أما هاتف “ردمي نوت 6 برو” فهو مصنوع من المعدن ويأتي بسماكة 8.2 ميليمترات، مقارنة بـ “هونور 10 لايت” الذي يأتي بسماكة 7.95 ميليمترات. ولأن الأخير مصنوع من البلاستيك فهو يزن 162 جرامًا، والآخر يزن 181 جرامًا بسبب الهيكل المعدني.

ويقدم الهاتفان شاشة من نوع IPS LCD وبذات الأبعاد تقريبًا، إذ يقدم “هونور 10 لايت” شاشة بقياس 6.21 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسل، أما هاتف “ردمي نوت 6 برو” فتأتي شاشته بقياس 6.2 بوصات وبدقة 2280×1080 بكسل. هذا وتغطي شاشة الأول ما نسبته 83% من جسم الهاتف، أما الآخر فتغطي نحو 81.1%.

وتأتي شاشة “هونور 10 لايت” مع نسبة أبعاد 19.5:9 وذلك بسبب النتوء الذي يشبه قطرة الماء، مقارنةً بنتوء شاشة “ردمي نوت 6 برو” التي تأتي بشكل أعرض، يشبه هواتف آيفون. وتقدم شاشتا الهاتفين ذات الأداء فيما يتعلق بالوضوح والألوان.

الكاميرا

يقدم هاتف هواوي، “هونور 10 لايت”، كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 للرئيسية، وهي تدعم تقنية التركيز التلقائي الطوري PDAF، أما الكاميرا الرئيسية لهاتف “ردمي نوت 6 برو” فهي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9.

وتأتي الكاميرا الخلفية الثانوية في هاتف “ردمي نوت 6 برو” بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 مع حساس للعمق، أما كاميرا “هونور 10 لايت” فهي بدقة 2 ميجابكسل مع حساس عمق.

وخلال النهار، ينتج هاتف “هونور 10 لايت” صورًا بإضاءة جيدة ولكن مع تشبع زائد بدرجة طفيفة وتفاصيل أقل من هاتف “ردمي نوت 6 برو”.

أما فيما يخص الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 24 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0 مع دعم تقنية HDR لهاتف “هونور 10 لايت”، وهي مزدوجة في هاتف “ردمي نوت 6 برو” بدقة 20 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0 للأولى وبدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2 للأخرى، وهي أيضًا تدعم تقنية HDR.

وبسبب هذا الفرق في عدد الكاميرا والدقة بين هاتفي “ردمي نوت 6 برو” و “هونور 10 لايت”، لذا فإن الأول يقدم صورًا أفضل من الآخر، خاصةً فيما يتعلق بالقدرة على التحكم بالضوء، وجودة الصورة.

الأداء، واجهة المستخدم، والبطارية

يضم هاتف “هونور 10 لايت” معالجًا ثماني النوى من نوع HiSilicon Kirin 710 بتقنية 12 نانومتر وبتردد 2.2 جيجاهرتز، إلى جانب معالج الرسوميات Mali-G51 MP4، أما هاتف “ردمي نوت 6 برو” فهو يضم معالجًا ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراجون 636بتقنية 14 نانومتر وبتردد 1.8 جيجاهرتز ومعالج الرسوميات Adreno 509.

وبفضل هذا الفرق بين المعالجين، فإن هاتف هواوي قدم أداءً أفضل من هاتف شاومي، فبحسب مؤشر الأداء AnTuTu، فقد حقق “هونور 10 لايت” مجموع 129755، مقارنة بمجموع “ردمي نوت 6 برو” البالغ 116257.

وفيما يتعلق بواجهة المستخدم، فإن كلا الهاتفين يأتيان مع نسخة معدلة من نظام أندرويد مع واجهة المستخدم الخاصة بكل شركة، إذ يعمل “هونور 10 لايت” بالإصدار EMUI 9 القائمة على نظام أندرويد 9 باي، في حين يعمل “ردمي نوت 6 برو” بالإصدار MIUI القائمة على أندرويد 8.1 أوريو.

أما البطارية، فيأتي كلا الهاتفين مع بطارية غير قابلة للإزالة ولكن هناك فرق في السعة، إذ يتفوق هاتف شاومي ببطاريته التي تأتي بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع، في حين تأتي بطارية “هونور 10 لايت” بسعة 3,700 ميلي أمبير/ساعة.