وضع المترجم للمساعد الرقمي Google Assistant يشق طريقه الآن لمكبرات الصوت الذكية والشاشات الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2019، عرضت لنا شركة جوجل وضع المترجم على شاشات Google Home والذي يسمح لشخصان بإجراء محادثة مع المساعد الرقمي Google Assistant كمترجم. لا تزال هذه الميزة غير مثالية ولكنها بدأت بالفعل في العمل على الأجهزة التي تضم المساعد الرقمي Google Assistant، وهذا بالفعل ما تم تأكيده من قبل The Verge بعدما أجرى إختبارًا خاصًا.

تم إنشاء صفحة دعم جديدة على موقع جوجل على الويب تصف كيفية تشغيل الوضع لترجمة العبارات بين لغتين. يمكنك البدء بإستخدام الأمر الصوتي ” ساعدني في التحدث باللغة الإسبانية “، أو ” ترجم الإسبانية إلى الإنجليزية “، أو ” المترجم الإسباني “، أو ” كن مترجمي الفرنسي “. بعد ذلك، سيتم تشغيل هذا الوضع والذي يمكنه أن يترجم بين 26 لغة مختلفة.

وفقا لصفحة الدعم، سيتم دعم هذه الميزة في جميع مكبرات الصوت الذكية Google Home، وفي بعض مكبرات الصوت الذكية المزودة بالمساعد الرقمي Google Assistant وجميع الشاشات الذكية. وجدير بالذكر أن الشاشات الذكية تتميز بميزة الملاحظات المرئية مما يسمح بعرض نسخة من الترجمة بين اللغتين.

أعلنت شركة جوجل لأول مرة عن هذا النوع من ميزة الترجمة عندما قامت بالكشف عن سماعات الأذن اللاسلكية Google Buds. من الناحية العملية، لم تكن الميزة مصقولة جدًا عندما تم إطلاقها في البداية. ومع ذلك، تهدف شركة جوجل لتحسين هذه الميزة مع مرور الوقت بعد إطلاقها على أجهزة Google Home.

وبالنسبة لمن يتساءل عن اللغات المدعومة حاليًا من قبل هذه الميزة، فهي تشمل العربية، الصينية، التشيكية، الدانمركية، الهولندية، الإنجليزية، الفنلندية، الفرنسية، الألمانية، اليونانية، الهندية، المجرية، الإندونيسية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، البولندية، البرتغالية، الرومانية، الروسية، السلوفاكية، الإسبانية، السويدية والتايلاندية والتركية والأوكرانية والفيتنامية.

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