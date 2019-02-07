جوجل تطلق إضافة جديدة للمتصفح Google Chrome تتحقق من أمان كلمة المرور الخاصة بك

فاطمة أيت طالب - دبي - Password Checkup هي إضافة أمنية جديدة من شركة جوجل للمتصفح Google Chrome. وتهدف هذه الإضافة إلى تأمين كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين الذين يمتلكون هذه الإضافة. تقوم هذه الإضافة تلقائيًا بالتحقق مما إذا كان قد تم تسريب كلمات المرور الخاصة بك في إختراق أمني. بعد تثبيت الإضافة، يتم التحقق من بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك في قاعدة بيانات ضخمة تضم ما يقرب من أربع مليارات إسم مستخدم وكلمة مرور. يتم تحذيرك إذا تم العثور على تطابق.

تقول شركة جوجل بأن هذا التحقق يدعم كبرى مواقع الويب في الولايات المتحدة الأمريكية. بمجرد تثبيت الإضافة على المتصفح Google Chrome، ستظهر أيقونة Password Checkup في شريط المتصفح. ستتحول الأيقونة إلى اللون الأحمر لتنبيهك إلى أن بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك غير آمنة بسبب إختراق أمني. إذا كانت المعلومات آمنة، فسوف تبلغك الإضافة أيضًا أنه لم يتم إكتشاف أي من كلمات المرور المستخدمة مؤخرًا في إختراق أمني.

التوضيح الوحيد هنا هو أن هذه الخدمة لا تعمل ما لم يتم إرسال بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك إلى شركة جوجل. قد لا تبدو هذه هي الطريقة الأكثر أمانًا للتحقق مما إذا كانت كلمات المرور الخاصة بك آمنة. ومع ذلك، تقول شركة جوجل أن جميع عمليات الإرسال تكون مشفرة وأنها لا تستطيع رؤية البيانات بنفسها. يتم توليد أي تحذير حول البيانات التي تم إختراقها بالكامل على جهاز المستخدم.

إذا كنت لا ترغب في إمتلاك إضافة تطلب منك كلمات المرور الخاصة بك للتحقق مما إذا كانت مخترقة، فربما بإمكانك إستخدام خدمة مثل Have I Been Pwned للحصول على معلومات مماثلة.

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