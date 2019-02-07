اليوتيوب تبحث في خيارات لمنع إساءة إستخدام زر عدم الإعجاب ” Dislike “

فاطمة أيت طالب - دبي - تتيح أزرار الإعجاب ( Like ) وعدم الإعجاب ( Dislike ) على اليوتيوب للمشاهدين تقديم تعليقات لمنشئي المحتوى حول مقاطع الفيديو التي يقومون برفعها على قنواتهم. في كثير من الأحيان، يقوم أعداء النجاح كما يسميهم البعض بالإجتماع لإستهداف مقطع فيديو معين عن طريق عدم الإعجاب به بشكل جماعي دون مشاهدته حتى. هذا أمر من الواضح أن المبدعين واليوتيوب يتناقشون لمنعه.

نشر Tom Leung، والذي يشغل منصب مدير إدارة المشاريع في اليوتيوب، على قناة Creator Insider بعض المعلومات حول بعض الخيارات ” التي تمت مناقشتها ” لمنع إستهداف منشئي المحتوى بإستخدام زر عدم الإعجاب. يبقى أن نرى ما إذا كانت أي من الخيارات المقترحة ستصبح متاحة بشكل دائم، ولكن لا بد أن يتم إختبارها أولاً من قبل اليوتيوب.

تعرض اليوتيوب حاليًا عدد الإعجابات وعدد عدم الإعجابات على الفيديو بشكل إفتراضي. يمكن لمنشئي المحتوى جعل هذه التقييمات غير مرئية، ولكن أحد الخيارات التي تم مناقشتها من قبل اليوتيوب تتضمن جعل هذه الأرقام غير مرئية إفتراضيًا.

هناك خيار آخر يتمثل في طلب مزيد من التعليقات من المستخدم الذي لا يعجبه مقطع الفيديو، وربما منحهم قائمة مرجعية للأسباب. وتشمل الخيارات الأكثر تطرفًا التي تمت مناقشتها إزالة عدد عدم الإعجابات تمامًا أو مجرد التخلص من زر Dislike تمامًا.

دعا Tom Leung المستخدمين إلى مشاركة إقتراحاتهم الخاصة حول كيفية معالجة اليوتيوب لهذا الأمر في المستقبل. قد يتم إختبار بعض من الخيارات المذكورة أعلاه، ولكن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان سيتم الإحتفاظ بإحدى تلك الخيارات بشكل دائم.