انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تجارب طويلة على الأطراف الذكية...زراعة أول يد إلكترونية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 فبراير 2019 03:50 مساءً - خلال السنوات القليلة الماضية طّور العلماء آليات وتقنيات مختلفة للأطراف الاصطناعية الذكية، ولكن ما كان يعيب جلها هو قيامها بحركات محدودة فقط.

لكن وفقاً لموقع "ديجيتال جورنال"، اليوم الخميس، فإن اليد الاصطناعية الجديدة، والتي طورها علماء من جامعة تشالمرز للتكنولوجيا، في السويد، تحاكي بصوة شبه تامة اليد الحقيقية وجرى زراعتها بدل طرف مبتور.

أجريت عملية الزرع في السويد لاحد المرضى مبتور اليد، وشملت زرع عضو التيتانيوم بين عظمتي المفصل، وتم تركيب أقطاب كهربائية للأعصاب والعضلات، لاستخراج إشارات مصممة للتحكم في اليد الآلية ولتمكين إحساس اللمس.

وتعد هذه الزرعة أول يد اصطناعية في العالم تعمل بكفاءة وإجادة ويمكن استخدامها بشكل طبيعي.

عانت الأطراف السابقة من ضعف نسبي بالحركات والاحساس كونها كانت تتطلب وضع اقطاب كهربائية فوق الجلد من أجل استخراج اشارات التحكم من عضلات الجذع الرئيسية، ويمكن لمثل هذه الأقطاب الكهربائية أن توفر إشارات محدودة فقط، وهذه الاشارات تمكن المستخدم من القيام بعمليات بسيطة مثل فتح وغلق اليد فقط.

لكن في هذه اليد الجديدة تمكن الباحثون من تقديم معلومات أكثر موثوقية للسماح بمجموعة أكبر من الحركات عن طريق زرع أقطاب كهربائية في العضلات، حيث قاموا بزراعة 16 قطب، وتوصيل الاقطاب الى مستشعرات بيولوجية، مكنت المريض من التحكم باليد الاصطناعية كما كان يفعل باليد الطبيعية.

يخضع المريض حاليًا لبرنامج إعادة تأهيل لاستعادة قوة عظمتين الساعد حتى تتمكن من حمل اليد الاصطناعية.

وقال رئيس فريق البحث، أورتيز كاتالان: "إن اختراق التكنولوجيا لدينا يعتمد على تمكين المرضى من استخدام الواجهات العصبية والعضلية المزروعة للسيطرة على الأطراف الصناعية الخاصة بهم، مع إدراك الأحاسيس التي تهمهم في حياتهم اليومية".