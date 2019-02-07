تكنولوجيا: هواوي تطلق Y7 Prime 2019 فى السوق المصرى.. أول هاتف اقتصادى فى الفئة السعرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأقل من 3000 جنيهاً يدعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

هواوي Y7 Prime 2019 يجمع بين شاشة كبيرة بميزة Notch علي شكل Dewdrop ونظام كاميرا مُدعم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والأداء القوي



أعلنت اليوم مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق هاتف Y7 Prime 2019 في سوق الهواتف الذكية المصري، والذي حقق مبيعات قياسية تشهدها الشركة لأول مرة في أول يومين من طرحه بالأسواق. يعد Y7 Prime 2019 أحدث هواتف سلسلتها الشبابية الشهيرة Y-Series، وأول هاتف اقتصادي في الفئة السعرية الأقل من 3000 جنيهاً يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي في نظام الكاميرات الخلفية والأمامية. كما أن الهاتف يدعم مزايا وإمكانيات متطورة لم يشهدها المستخدم إلا في فئة الهواتف العليا، حيث تتمثل هذه المزايا في كل من شاشة Dewdrop، كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 و2 ميجا بكسل وتدعم تقنية الذكاء الاصطناعي، بالإضافة الي بطارية 4000 ميلي أمبير تدوم يومين من الاستخدام وتقديم أداء قوي من خلال معالج ثماني النواه من نوع Qualcomm Snapdragon 450.

وبهذه المناسبة، صرح السيد "كيث لي"، نائب مدير هواوي في مصر قائلاً، "تضع هواوي عملائها علي رأس أولوياتها، لذلك نولي اهتماماً كبيراً بفئة المستخدمين الشباب لكونهم ركيزة أساسية في نجاحنا بالسوق المصري، وملتزمون بتدعيم سلسلة هواتفنا الشبابية Y-Series بأحدث التكنولوجيا التي توصل اليها قطاع البحث والتطوير لدي هواوي"

وأضاف "هذا ما شهده المستهلك في هاتف هواوي Y7 Prime 2019، الذي يتميز بكونه أول هاتف في الفئة السعرية الأقل من 3000 جنيهاً ويدعم تقنية الذكاء الاصطناعي في نظام الكاميرا الخلفية مزدوجة العدسات والكاميرا الأمامية وذلك لتقديم تجربة تصوير متطورة للمستخدمين الشباب."

شاشة عرض كاملة من هواوي Huawei FullView لتجربة مشاهدة أوسع وأكبر

يتميز هاتف Y7 Prime 2019 بشاشة عرض كاملة Huawei FullView تأتي بقياس 6.26 بوصة مع ميزة الـ Notch التي تأتي على شكل Dewdrop والتي ظهرت لأول مرة في هاتف هواوي الرائد Mate 20، وذلك من أجل تقديم تجربة مشاهدة رائعة لتوفر مساحة أكبر لعرض محتوي الشاشة.

تقديم أفضل تجربة تصوير مدعمة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لهواتف الفئة الاقتصادية

يأتي هاتف Y7 Prime 2019 مزودا بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل وتدعم تقنية الذكاء الاصطناعي التي تعمل علي تحسين جودة ووضوح الصور، والتي تستخدم 22 فئة مختلفة من المؤثرات بما في ذلك نمط تصوير ’البورتريه‘. وبفضل تقنية التعرف الذكي على الصور، تساعد تجارب التصوير المستخدم على تحديد الخلفيات المحسّنة وانتقاء المعايير المثلى بعد تحليل المشهد (بما يصل إلى أكثر من 500 سيناريو تصوير مختلف)، وبذلك يحصل المستخدم دائماً على أفضل الصور للمشاهد.

كما أن Y7 Prime 2019 يأتي بكاميرا أمامية للصور "السيلفي" بدقة 16 ميجا بكسل ومدعمة بتقنية AI Beauty المخصصة لتحسين جودة ودقة الصور التي يتم التقاطها المستخدم.

أداء قوي مع بطارية كبيرة للاستمتاع بتجربة استخدام لفترة أطول

يعمل هاتف Y7 Prime 2019بالنظام علي الشريحة SoC من نوع Qualcomm Snapdragon 450 التي تتمتع بمعالج ثماني النواه و3 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بالإضافة الي 32 جيجا بايت من الذاكرة التخزينية للهاتف. كما يتميز ببطارية كبيرة الحجم ذات كثافة عالية بسعة 4000 ميلي أمبير، وذلك لتوفير أطول فترة من الاستخدام المثالي للمستخدمين الشباب والتي تستغرق يومين كاملين.

بالإضافة الي تزويد الهاتف بواجهة استخدام EMUI 8.2 من هواوي، التي تتميز بوضع توفير طاقة لتنظيم توزيع الموارد بطريقة ذكية ومتكاملة من أجل تحسين كفاءة عمر البطارية.

والجدير بالذكر، أن هاتف هواوي Y7 Prime 2019 نال إقبالاً جماهيرياً هائلاً في أول يومين من طرحه بالسوق المصري، حيث حققت هواوي مبيعات قياسية من الهاتف، نظراً للإمكانيات والقدرات التي يتمتع بها الهاتف بجانب سعره التنافسي الذي يأتي في الفئة السعرية الأقل من 3000 جنيهاً. كما أن الهاتف متاح حالياً في جميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين.