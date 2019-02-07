شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعلن اختفاء قمرين صناعيين بالقرب من المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة ناسا عن اختفاء قمرين صناعيين صغيرين بعد مرورهما قرب كوكب المريخ، مع فقدان الاتصال بهما، دون معرفة السبب.

ووفقاً لصحيفة The Independent، يعد القمران الصناعيان هما أقمار روبوتية بحجم حقيبة السفر، يطلق عليهما اسم "إيف" والآخر "ولى".

وما زالت وكالة ناسا تحاول الوصول إليهما أو الاتصال بهما، على الرغم من احتمالية ابتعادهم عن المريخ بملايين الكيلومترات.

وكان الهدف الأساسى للقمرين المتخفيين هو التواصل لتحقيق هبوط صحيح للمسبار "إنسايت" على سطح المريخ، ونجحا بالفعل فى نقل معلومات إلى الوكالة على الأرض وإرسال أولى الصور من المسبار الفضائى أيضا.

و قد أشارت ناسا من قبل أن القمرين الروبوتيين حلقا فى مكان عميق للغاية فى الفضاء، وهناك صعوبة بالغة فى الوصول إليهما من خلال تحديد مكان او تواصل.