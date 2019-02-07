صور رسمية مسربة جديدة تستعرض لنا الساعة الذكية Galaxy Sport بثلاثة ألوان مختلفة

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس رأينا صورة رسمية مسربة للساعة الذكية Galaxy Sport القادمة من شركة سامسونج، واليوم نحن هنا مع صور رسمية مسربة جديدة تستعرض لنا هذه الساعة الذكية الجديدة مع ثلاث واجهات جديدة وبثلاثة ألوان مختلفة.

بالإضافة إلى اللون الفضي الذي رأيناه في الصورة السابقة، فهذه الصور المسربة الجديدة تؤكد لنا بأن Galaxy Sport ستأتي كذلك باللون الأسود والأزرق والذهبي. وكما تلاحظون، فإنه يتم مطابقة لون الهيكل المعدني للساعة مع المشبك والأحزمة المطاطية للساعة. وفي حالة إذا كانت هذه التسريبات دقيقة، فسوف يكون لدى Galaxy Sport إطار سميك إلى حد ما. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذه الساعة الذكية الجديدة ستأتي كذلك على الأرجح بنظام TizenOS.

جدير بالذكر أنه تم رصد الساعة الذكية Galaxy Sport وهي تحصل بالفعل على مصادقة الهيئات التنظيمية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان وكوريا الجنوبية، وهذا ما يلمح إلى أنها ستصل إلى السوق في المستقبل القريب. ونتيجة لذلك، فنحن نتوقع أن تقوم شركة سامسونج بالكشف عنها في المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الشركة يوم 20 فبراير بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية والذي ستقوم فيه بالكشف عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series الجديدة.

قيل بأن الساعة الذكية Galaxy Sport ستحمل الإسم الرمزي SM-R500، وستكون أول ساعة ذكية تحصل على ميزة Bixby Reminders. وإلى جانب ذلك، فقد تردد أيضًا بأن هذه الساعة الذكية ستضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 4GB، ورقاقة NFC لتأمين عمليات الدفع، ونظام تحديد المواقع GPS لأغراض التتبع أثناء ممارسة الركض أو الأنشطة الرياضية الأخرى المماثلة، فضلا عن WiFi والبلوتوث ومقاومة المياه.

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