تسريبات ضخمة تكشف لنا كل شيء تقريبًا عن هواتف Galaxy S10، وتصميم Galaxy Buds

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا منذ فترة على العديد من التسريبات ذات الصلة بسلسلة هواتف Galaxy S10 Series القادمة من سامسونج، وكان آخرها مجموعة من الصور المسربة للعضو الأصغر في هذه السلسلة والذي سيحمل إسم Galaxy S10e. وفي الوقت الذي نتطلع فيه إلى مزيد من التسريبات على الرغم من حقيقة أننا نعرف كل شيء تقريبًا حول هواتف سامسونج الرائدة الجديدة، فقد حصلنا اليوم على مجموعة من التسريبات الجديدة من مصادر مختلف.

في البداية، قام الحساب SaudiAndroid على شبكة تويتر بنشر مجموعة من الصور المسربة الواقعية للهاتف +Galaxy S10، وهي الصور التي تؤكد لنا مرة أخرى أن هذا الأخير سيضم كاميرتين في الثقب الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، وثلاث كاميرات في الخلف بوضعية أفقية. وعلاوة على ذلك، فهذه الصور المسربة الواقعية تؤكد لنا كذلك بأن هذا الهاتف سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وحقيقة أنه سيكون متوفرًا باللون الأسود والأبيض.

من ناحية أخرى، قام المسرب الألماني الشهير Roland Quandt بنشر مجموعة من الصور الرسمية والتي تستعرض لنا هذه المرة كل من Galaxy S10 و +Galaxy S10. وكما تلاحظون أسفله، فهذين الهاتفين سيأتيان بنفس التصميم تقريبًا على الرغم من الإختلاف على مستوى الحجم، والإختلاف الرئيسي الوحيد بينهما هو أن الهاتف Galaxy S10 سيضم كاميرا أمامية واحدة فقط في الثقب الموجود على مستوى الشاشة على عكس +Galaxy S10 الذي يضم كاميرتين.

جدير بالذكر أن Roland Quandt قام أيضًا بتسريب صورة رسمية لسماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds والتي سمعنا عنها في العديد من المناسبات في الماضي. وكما تلاحظون، فتصميم هذه السماعات الجديدة لا يختلف كثيرًا عن تصميم سماعات Samsung Gear IconX الحالية، ولكنه يختلف كثيرًا عن تصميم AirPods من آبل. ونظرًا إلى أنه تم وضع سماعات Galaxy Buds فوق الواجهة الخلفية للهاتف +Galaxy S10 في الصورة، فهذا يلمح إلى أن علبة هذه السماعات تدعم الشحن اللاسلكي وأن الهاتف الرائد الجديد لشركة سامسونج يدعم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي والتي تسمح للهاتف بشحن الأجهزة الأخرى طالما أنها تدعم تقنية الشحن اللاسلكي بمعيار Qi.

وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة بأن الهاتف Galaxy S10E والمزود بشاشة 5.8 إنش المسطحة سيكلف 749€ علمًا أن هذا الأخير سيضم 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، وسيكون متوفرًا بتشكيلة مختلفة من الألوان تشمل الأصفر والأسود والأخضر والأبيض والأزرق. أما عندما يتعلق الأمر بالهاتف Galaxy S10 المزودة بشاشة 6.1 إنش المنحنية الطرفين، فهو سيكلف 899€ للنسخة التي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و 128GB من الذاكرة الداخلية، في حين ستكلف النسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و 512GB من الذاكرة الداخلية نحو 1150€.





أما بخصوص الهاتف +Galaxy S10 الأرقى والمزود بشاشة 6.4 إنش المنحنية الطرفين، فهو سيكلف 999€ للنسخة التي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و 128GB من الذاكرة الداخلية، في حين ستكلف النسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و 512GB من الذاكرة الداخلية ما يصل إلى 1250€، والنسخة التي تضم 12GB من الذاكرة العشوائية و1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية ما يصل إلى 1499 يورو. وعندما يتعلق الأمر بسماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds الجديدة، فقد تردد الآن أنها ستكلف 149€ مما يجعلها تدخل في منافسة مباشرة مع سماعات AirPods من آبل.

عموما، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نتأكد من كل شيء، فقد تأكد رسميًا أنه سيتم الكشف عن هذه الهواتف الذكية الثلاثة جنبا إلى جنب مع الهاتف الذكي القابل للطي والمعروف حاليًا بإسم Galaxy Fold، وعدد من الأجهزة الأخرى القابلة للإرتداء في المؤتمر الصحفي الذي ستعقده شركة سامسونج في اليوم 20 من شهر فبراير الجاري بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

https://twitter.com/SaudiAndroid/status/1093177646115110913?s=19