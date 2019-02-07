شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اقفلوا الراوتر وافتحوه.. مستخدمو "بلاى ستيشن" يستاءون من الأعطال المفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى ألعاب "بلاى ستيشن" انتشارا واهتماما كبيرين، حيث يستخدمها الملايين حول العالم، وهو ما يجعل أقل خطأ بها له صدى واسع بين المستخدمين.

فوجئ عشاق "بلاى ستيشن" حول العالم بعطل مفاجئ، أدى إلى توقف الألعاب، حيث عبر المستخدمون عن غضبهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

موقع "DownDetector" أحد أهم المواقع التى تتتبع الأعطال التقنية، أكد أن أكثر المتضررين كانوا فى أوروبا والولايات المحتدة وكندا، وذلك وفق ما جاء بموقع "ميرور" البريطانى.

الشركة المصنعة لـ"بلاى ستيشن" تلقت العديد من الشكاوى، حيث كان يواجه المستخدمون مشكلة تقنية أثناء دخول اللعبة، حيث كان يكتب أمامهم "غير قادر على الاتصال بالشبكة".

وأكدت الشركة أن كل الخوادم الخاصة بالشبكة تعمل كالمعتاد، موضحين أن الشبكة لا تظهر وجود أى عطل.