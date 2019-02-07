شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء حفريات يعثرون على نوع جديد من الديناصورات يعود لما قبل 140 مليون عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر علماء الحفريات على هيكل عظمى خاص بأحد أنواع الديناصورات، عبارة عن عمود فقرى يخرج منه أشواك.



الديناصور ذو الأشواك

وقد عثر العلماء على بقايا الديناصور فى منطقة باتاجونيا الواقعة جنوب الأرجنتين، وقد يرجع تاريخه إلى 140 مليون سنة، وهو معروف علميا باسم "Bajadasaurus pronuspinax".

ورجح بعض العلماء القائمون على الدراسة أن تلك الأشواك التى تخرج من ظهره كانت مغلفة بأغشية سميكة، وكانت بمثابة وسيلة حماية، ويعتقد أن تلك الديناصورات عاشت فى بداية العصر الطباشيرى، الذى جاء بعد العصر الجوراسى.

وينتمى النوع الجديد من الديناصورات إلى عائلة زواحف معروفة بـ"العظاءات متشعبة الرأس"، والتى تشمل أيضا مجموعة الديناصورات الأكبر حجما، والتى كانت تمتلك رقابا طويلة ورؤوسا صغيرة وذيولا طويلة.