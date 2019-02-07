شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مين هيكتب القمر باسمه.. بوادر أزمة جديدة بين أمريكا وروسيا على ملكية الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تاريخ طويل من الصراعات، أحيانا يكون بطلها السلاح، وأحيانا أخرى تتصدر "الحرب الباردة" والتصريحات المشهد بين القوتين.

ويبدو أن الصراع بين القوتين، لم يعد مقتصرا على فرض السيطرة على الموارد الطبيعية والتفوق فى العلم وتطوير الأسلحة والثروة التكنولوجية والمعلوماتية فحسب، لكن الصراع سيأخذ منحنى جديدا خلال الفترة المقبلة وهو إلى من تأول ملكية "الفضاء".

وكالة الفضاء الروسية أكدت أنه من الضرورى الفترة المقبلة أن تجهز مجموعة من المحامين يتصدوا لأى خلافات قانونية قد تظهر فى المستقبل بين روسيا وأمريكا على ملكية القمر، ومناطق متفرقة من الفضاء.

وقال المدير السابق لمعهد تكنولوجيات الفضاء جينادى رايكونوف لموقع "سبوتنيك" إن الحاجة إلى إعداد المحامين سببها عدد متزايد من مطالبات الشركات الأجنبية بتلاؤم أراضى القمر ومعادنه، حيث حاول التجار فى الولايات المتحدة ودول أخرى بيع الأراضى على سطح القمر من وجهة نظر قانونية.