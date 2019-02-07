شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سويدية مبتورة اليد تبتكر يد روبوت قادرة على الإحساس والتمييز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكرت سويدية يد روبوت متطورة للمرة الأولى لديها القدرة على مسك ولمس الأشياء المختلفة والإحساس والتمييز بينها، وذلك من أجل التخفيف من معاناة الأشخاص مبتورى الأيدى مثلها.

وتعمل اليد الروبوت المطورة عن طريق توصيل أقطاب كهربائية بالأعصاب والعضلات فى الجذع، ومن خلالها يتم نقل الإشارات التى تنتج الإحساس باللمس إلى الأعصاب، بينما تسمح للجسم بالتحكم فى مجموعة من الحركات المشابهة لحركات اليد البشرية.

ووفقاً لصحيفة "MIRROR" فإن هذا الابتكار الممول من الاتحاد الأوروبى يعمل من خلال البطاريات، وهناك تخطيط ليكون متاحا للبيع فى مراكز الصحة الوطنية البريطانية.

وتحاول السيدة مبتكرة الجهاز، التى لم تفصح عن اسمها، تعلم كيفية التحكم فى يدها الجديدة، باستخدام التكنولوجيا الافتراضية، كما أنه من المقرر أن يتم منح قطعتين أخريين لمريضين أحدهما فى إيطاليا والآخر فى السويد الأشهر القليلة المقبلة.