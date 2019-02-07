5 تطبيقات هامة تساعدك على اختيار الأكل الصحي وفقدان الوزن…

لا شك أن الحرص على تناول أكل صحي شيء ضروري جدا لأجسادنا وصحتنا، كما أن المحاولات المستمرة للتمتع بصحة جيدة عن طريق إتباع الحميات الغذائية لن يكتمل أبدا إلا بتحديد السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك يوميًا بالإضافة إلى ممارسة بعض التمارين الرياضية التي تساعدنا في فقدان الوزن الحصول على جسم رشيق وصحة أفضل.

لكننا دائمًا ما نواجه صعوبة في حساب السعرات الحرارية في الوجبات التي نأكلها، لذلك من الضروري إذا كنت تَتبع حمية غذائية معينة أن تقوم بتحديد وتنظيم ما تأكله للحفاظ على وزنك وصحتك، وهناك الكثير من التطبيقات – على نظامي التشغيل آي أو إس iOS وأندرويد – التي تم تطويرها لمساعدتك على تنظيم غذائك بشكلٍ صحيّ، حيث تستطيع من خلالها معرفة معلومات عن المنتجات الغذائية قبل شرائها، وحساب عدد السعرات الحرارية التي تناسب وزنك المنشود، كما توفر بعضها وصفات صحيّة يمكنك تحضيرها بنفسك.

فيما يلي 5 تطبيقات مميزة من شأنها أن تُساعدك على تناول أكل صحي بشكل أفضل، وإدارة وزنك بشكل فعال:

1- تطبيق Calorie Counter by FatSecret

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يُعتبر تطبيق FatSecret أحد التطبيقات المميزة التي تتيح لك تتبع نظامك الغذائي وصحتك وإدارة الوزن، حيث يوفر لك قاعدة بيانات كبيرة حول الغذاء، ويتيح لك التواصل مع مجتمع عالمي من الأشخاص الذين يتطلعون إلى إجراء تغيير للأفضل وبدء فقدان الوزن وتحقيق أهدافك.

يتمتع هذا التطبيق بواجهة مُستخدم سهلة الاستخدام ويتضمن التكامل مع الأدوات والخدمات الخارجية لمساعدتك على النجاح في نظامك الغذائي.

الميزات الرئيسية:

يتيح لك تسجيل البيانات في يوميات غذائية food diary للتخطيط وتتبع ما ستأكله

إمكانية تحديد الأطعمة والوجبات من الصور لتسهيل حساب سعراتك الحرارية

التقاط صور للباركود barcode المُدون على المنتج ليقوم التطبيق بتحليل المعلومات الغذائية وتحديد عناصر المنتج تلقائيًا، ثم يقوم تلقائيا بحساب السعرات الحرارية وتحديد القيمة الغذائية

يوميات ممارسة التمارين الرياضية لتسجيل جميع السعرات الحرارية التي تحرقها

إمكانية تعقب الوزن

جداول لتسجيل التقدم الخاص بك

وصفات رائعة وتقديم أفكار للوجبات الصحية

إمكانية مزامنة حسابك عبر الإنترنت للوصول إلى معلوماتك من أي مكان وفي أي وقت

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

2- تطبيق YAZIO

يقدم لك تطبيق YAZIO خطة شخصية لفقدان الوزن أو بناء العضلات قبل أن يسمح لك بتتبع العناصر الغذائية لوجبتك، ويتيح لك إنشاء خطط الوجبات وتتبع السعرات الحرارية والتمارين الرياضية اليومية التي مارستها بالإضافة إلى المزامنة مع تطبيقات اللياقة الأخرى.

الميزات الرئيسية:

تقديم خطة شخصية لإنقاص الوزن أو بناء العضلات

جدول للسعرات الحرارية من خلال البحث في قاعدة بيانات 2 مليون عنصر غذائي

تتبع ما تأكله من خلال تسجيل البيانات في يوميات غذائية لجميع وجبات الطعام

يتتبع السعرات الحرارية والكربوهيدرات والبروتينات والدهون

إنشاء وجبات الطعام وإضافة الوجبات المفضلة أو إدخال الأطعمة الجديدة

متابعة ممارسة التمارين الرياضة

التطبيق متاح للتتنزيل المجاني لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، ويمكنك الاشترالك من داخل التطبيق للحصول على المزيد من الميزات.

3- تطبيق Lose It

يعد تطبيق Lose It من أشهر تطبيقات المتخصصة في فقدان الوزن، ما عليك سوى تنزيل التطبيق وتعيين هدفك وتتبع الأطعمة التي تحب أن تأكلها لكي تفقد الوزن الذي تريده.

يمكنك من خلال هذا التطبيق أن تضع خطة مخصصة لإنقاص الوزن، من خلال ملء بيانات ملفك الشخصي وتحديد الوزن الذي تسعى إلى تحقيقه، ثم سيقوم التطبيق بحساب السعرات الحرارية اليومية، بعد ذلك قم بتتبع طعامك ووزنك ونشاطك واستعد لتحقيق أهدافك.

الميزات الرئيسية:

البحث من خلال قاعدة بيانات الأغذية الخاصة بالتطبيق، أو التقاط صور للباركود barcode

ميزة Snap It التي تتيح لك التقاط صور لوجباتك، ما عليك سوى النقر فوق رمز الكاميرا لتتبع الأغذية بسهولة من خلال الصور

ميزة Targets Meal التي تتيح لك حساب السعرات الحرارية المقترحة لكل وجبة على أساس خطتك

يتكامل هذا التطبيق مع الكثير من التطبيقات والأجهزة الرياضية بما في ذلك Fitbit وWithings، وMisfit و Healthkit.

التطبيق متاح للتنزيل مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، ولكنه يعتمد على الاشتراكات داخل التطبيق لتمكينك من الحصول على كافة الميزات.

4- تطبيق Carb Manager

يعد تطبيق Carb Manager أداة جيدة جدا للأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية قليلة الكربوهيدرات مثل نظام كيتوجينك ketogenic أو نظام LCHF أو حمية أتكينز Atkins.

يضم هذا التطبيق قاعدة بيانات لأكثر من مليون نوع من الأطعمة كما يتيح لك حساب قيمة الكربوهيدرات ويقدم طريقة قوية وممتعة للحفاظ جسم صحي مع نمط الحياة ذو الكربوهيدرات المنخفضة.

الميزات الرئيسية:

احتفظ بسجل يومي لنظامك الغذائي وممارسة الرياضة، وأعرف جيدًا ما تتناوله

ضع أهدافك مع تقليل الكربوهيدرات وفقدان الوزن باستخدام الآلة الحاسبة

استخدم محرك البحث السريع لتحديد الأطعمة أو مسح باركود المنتج للبحث الفوري

تسجيل كمية الماء التي تستهلكها

ممارسة التمارين الرياضية من خلال الاختيار من بين 100 تمرين أو إنشاء التمارين الخاصة بك

تتبع وزنك ومؤشر كتلة الجسم مع الرسوم البيانية التوضيحية

عرض معلومات التغذية التفصيلية لكل يوم، بما في ذلك الكربوهيدرات الإجمالية وصافي الكربوهيدرات والدهون والسعرات الحرارية والبروتين والكثير من المعلومات الأخرى

إنشاء أطعمة ووصفات مخصصة

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

5- تطبيق Fooducate Nutrition Tracker

يتيح لك تطبيق Fooducate Nutrition Tracker اختيار الأكل الصحي المناسب لجسمك من خلال تحليل المكونات لمئات الآلاف من الأطعمة، وتقديم توصيات صحية، كما يوفر الدعم والتحفيز من أخصائي حميات غذائية.

الميزات الرئيسية:

تتبع كمية الطعام وممارسة الرياضة

حساب السعرات الحرارية التي تحتاجها يوميًا للوصول لهدفك

تتبع نومك، والحالة المزاجية ومستويات الجوع

إضافة الوصفات الخاصة بك وإمكانية حساب قيمتها الغذائية

الحصول على اقتراحات للأطعمة الصحية استنادًا إلى الصور التي تقوم بمسحها

نصائح مجانية للصحة والنظام الغذائي من خبراء التغذية

نصائح مجانية لفقدان الوزن

استيراد التمارين وبيانات النوم من التطبيقات والأجهزة الأخرى حيث يتكامل مع العديد منها

تصدير بيانات التغذية الخاصة بك بسهولة

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.