7 نصائح لفهم بيانات سوق العملات الرقمية بشكل أفضل

كان عام 2018 عامًا صعبًا بالنسبة للعملات الرقمية. وبالرغم من التقلبات العديدة التي شهدتها عملة بيتكوين Bitcoin وغيرها من العملات الرقمية، فقد أثبتت السوق أنها ستستمر على المدى الطويل، وبغض النظر عن أنه لا يزال هناك خطر بشأن التعامل مع العملات الرقمية، إلا أن المستثمرين أصبحوا يفهمون بشكل أفضل التحديات والفرص المرتبطة بهذا القطاع المثير.

ويدخل نتيجة لذلك عدد أكبر من الأشخاص مجال التداول التجريبي أكثر من أي وقت مضى، وفي حال كنت لا تزال جديدًا على المشهد الاستثماري للعملات الرقمية، فإن العدد الهائل من خيارات الاستثمار – والمصطلحات الجديدة – يمكن أن يشعرك بالارتباك، ومن المتوقع أن يزداد تداول العملات الرقمية بنسبة 50 في المئة في عام 2019 وحده.

وبالرغم من المزاعم التي لا تنتهي على الإطلاق بأن العملات الرقمية هي بدعة، فمن الواضح أنها خيار استثماري مستمر، ونحاول من خلال هذا التقرير وضعك على المسار الحصيح من خلال 7 نصائح بسيطة لفهم بيانات سوق العملات الرقمية بشكل أفضل.

1) معرفة العلاقة بين القيمة السوقية والعرض المتداول

قد يخشى المستثمرون الجدد في العملات الافتراضية من المفردات الجديدة التي يحتاجون إلى تعلمها وكيف تؤثر هذه الشروط المختلفة على الأسعار، حيث يتم، على سبيل المثال، استخدام مصطلح “القيمة السوقية” لعملة معينة لتحديد القيمة الإجمالية للعملات في السوق.

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ويتم تحديد هذا الرقم بضرب العرض المتداول للعملة بالسعر الحالي، ويعتبر استخدام العرض الدوري، وليس العرض الكلي، تمييزًا مهمًا.

وقد لا تتوفر بعض العملات في السوق العامة بسبب مجموعة متنوعة من الأسباب، وتبعًا لعدم توفرها للتداول، فإنها لا تحسب لاعتبارات السعر أو القيمة السوقية.

2) مواكبة الظروف الحالية للسوق

يمكنك قراءة المقالات التي تناقش إيجابيات وسلبيات العملات الرقمية المتنوعة، لكن بيانات السوق الحالية ستكون دائمًا المصدر الأكثر موثوقية لتحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات تداول أكثر ذكاءً، ولحسن الحظ، فإن هناك العديد من المواقع الإلكترونية المخصصة لتقديم تحديثات عن التغييرات في السعر والعرض والقيمة السوقية.

وتعتبر منصات Coincap و CoinMarketCap و CryptoCompare أمثلة قليلة من الموارد التي تساعد المستثمرين على الاطلاع على أحدث الأسعار الحالية، حيث يتم إقران البيانات التي يتم تحديثها في الوقت الفعلي مع تغيير المخططات على مدار 24 ساعة لتزويد المستثمرين بفكرة أفضل عن الاتجاهات الحالية.

3) اتبع القادة

حتى عندما تتوفر لديك بيانات في الوقت الفعلي، فإن اتخاذ قرار تداول قائم على قائمة أفضل 100 عملة رقمية مشفرة يمكن أن يكون مخيفًا، لكن عندما يتم إقران هذه البيانات بتوجيه من كبار المستثمرين، فإن بإمكانك الحصول على ثقة أكبر في قراراتك وحتى تعلم بعض المؤشرات الإضافية.

وتستخدم مواقع مثل eToro ما يعرف باسم برنامج “التداول الاجتماعي” الذي يسمح لأبرز المستثمرين بمشاركة معارفهم وممارساتهم التجارية.

ويمكن للمستثمرين الجدد استخدام هؤلاء المتداولين كمرجع توجيهي أو حتى مطابقة استراتيجياتهم الاستثمارية بالكامل، حيث يمنعك تبني عادات جيدة في رحلتك الاستثمارية من اتخاذ قرارات متهورة قد تؤدي إلى كارثة.

4) التنويع أمر حيوي لتحقيق النجاح

كما هو الحال مع فرص الاستثمار التقليدية، فإن التنويع أمر ضروري إذا كنت ترغب في الربح عند الاستثمار في العملات الرقمية، إذ كلما كانت محفظتك أكثر تنوعًا، كلما كان بإمكانك تقليل المخاطر الإجمالية، وخاصة إذا كنت تستثمر في العملات والرموز التي تخدم قطاعات مختلفة.

ويعني هذا أيضًا أنه يجب عليك الاستمرار في الاستثمار في المجالات غير المشفرة، وتزيد هذه الممارسات من عائدك المحتمل مع تخفيف المخاطر في حالة تعرض عملة أو سهم معين للانكماش.

ويمكنك الاحتفاظ بالعملات الخاصة بك منظمة ومحمية باستخدام محفظة العملات الرقمية المشفرة، حيث أن هذه المحافظ الرقمية بمثابة مركز لاستقبال وإرسال العملات الرقمية، ويسهل الحفاظ على استثماراتك المتنوعة في محفظة آمنة تتبع استثماراتك.

5) فهم العوامل التي تؤثر على التسعير

يلعب العرض والطلب دورًا هامًا في جعل أسعار العملات الرقمية ترتفع وتنخفض، إلا أن المستثمرين في العملات الرقمية يجب أن يفكروا بعناية في المنفعة المتصورة لكل عملة رقمية، بحيث إذا كان ينظر إلى عملة ما على أن لديها العديد من التطبيقات العملية، فسوف تكون أكثر طلبًا، وبالتالي يزداد سعرها.

وكما يوضح موقع MyCryptopedia، فإن صعوبة التعدين تمثل عاملاً رئيسياً آخر يؤثر على التسعير، ويجب على المستثمرين الأذكياء الانتباه إلى عناوين الأخبار المتعلقة بالعملات والرموز المختلفة، إذ غالباً ما تحتوي المقالات الإيجابية أو السلبية على علاقة مباشرة باتجاهات التسعير المستقبلية.

6) ابحث في العملات والرموز الفردية

يشير الأفراد المتشككين إلى العملات الرقمية على أنها مجرد عملية احتيال، وفي حين أن العديد من المنتجات المشفرة قد أثبتت أنها استثمارات جديرة بالاهتمام، إلا أن العملات والرموز الأخرى كانت بالفعل عمليات خداع، وقد كلف بعضها المستثمرين ملايين الدولارات.

وبالرغم من أن هذا لا يمثل الكثير من المخاطر بالنسبة للعملات الرقمية المعروفة، إلا أنه يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار بعملة أو رموز جديدة إجراء بحث شامل قبل إجراء عملية تداول.

ويمكنك، من خلال فهم كيفية عمل العملة داخل السوق، تحديد ما إذا كانت تشكل فرصة أم لا، كما يمكنك تحديد ما إذا كانت ستكون بالفعل استثمارًا جيدًا أم لا.

وبالإضافة إلى البحث في أخبار السوق، يمكن لموارد مثل All Crypto Whitepapers أن تساعد بشكل كبير جهودك في التحقيق، حيث يجمع هذا الموقع جميع الوثائق التي تسلط الضوء على التفاصيل التقنية للعملات الرقمية وخطط التسويق والمزيد حتى تتمكن من الحصول على فهم أفضل.

7) الاستعداد للتقلب

لا أحد يستطيع أن يتنبأ باتجاه السوق بدقة تصل إلى مئة في المئة، ولن تفيدك التقلبات اليومية في القيمة السوقية كثيراً، ومن المرجح أن تتسرع في اتخاذ قرار متهور وتجري عملية تداول ستندم عليها لاحقًا.

ويقدم سوق الأوراق المالية دروسًا قيمة للتعامل مع هذه التقلبات، حيث أن أسواق الأسهم العالمية ليست غريبة عن الارتفاعات والانخفاضات المفاجئة في التسعير، وتبعًا لذلك، فإن العديد من الدروس والنصائح التقليدية للتعامل مع التقلبات تنطبق على المستثمرين في العملات الرقمية.

وتسلط هذه الممارسات الضوء على قيمة الاستثمارات طويلة الأجل من خلال التركيز على المكافأة المستقبلية بدلاً من التقلبات اليومية في الأسعار، ويحتاج المستثمرون على المدى القصير إلى القليل من الصبر والنظر إلى الصورة الأكبر، حيث يعد فهم هذه التقلبات جزء من الاستثمار في العملات الرقمية.