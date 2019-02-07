فورد تتعاون مع Gravity Sketch لتصميم مركبات تلبي احتياجات…

تفتخر شركة فورد بكونها أول شركة لتصنيع السيارات تستخدم Gravity Sketch، أداة الواقع الافتراضي ثلاثية الأبعاد التي تسمح للمصممين بابتكار المزيد من المركبات المرتكزة على المنظور البشري، حيث يستبدل المصممون دفاتر الرسم بنظارة واقع افتراضي ووحدات تحكم، مما يسمح لهم بالغوص في الواقع الافتراضي، مستخدمين نظام تعقب الحركة الذي يسمح لهم بمحاكاة رسم الاسكتشات بالقلم والورقة من خلال تأدية حركات مشابهة لذلك.

ويقوم مصمم في استديو تصميم فورد بالدخول إلى غرفة افتراضية انطلاقاً من مكتبه ليبدأ برسم اسكتش ثلاثي الأبعاد، حيث يعمد إلى تصميم سيارة افتراضية حول نفسه ويعدل الخصائص بما يناسبه هو كسائق، وينخرط هذا العمل في أحدث عمليات الاستطلاع التي أجرتها فورد بحثاً عن منهج جديد يضع العميل في محور التصميم ويساعد في تقليص الوقت الذي يتطلبه ابتكار مركبة جديدة.

ويشرح مايكل سميث، مدير في قسم التصميم لدى فورد، موضحاً الأمر أكثر ويقول إن رؤية كل زوايا المركبة أثناء رسمها يحفز الإبداع ويعزز تطوير التصاميم المرتكزة على المنظور البشري من البداية حتى النهاية.

ويضيف “يسمح لنا دخول العالم ثلاثي الأبعاد برؤية المركبة من زاوية 360 درجة فيما يتم ابتكارها”، ويذكر بأنه يتم في الطريقة التقليدية لتصميم السيارات، القيام باسكتش ثنائي الأبعاد ومسحه في ما بعد لإنتاج رسم عالي الجودة.

وبعد تقييم هذه الرسومات، يتم تحويل البعض منها إلى بيانات باستخدام برنامج تصميم بمساعدة الكمبيوتر لوضع نموذج ثلاثي الأبعاد، ثم نقل ذاك النموذج إلى بيئة الواقع الافتراضي لتقييمه وتحديد إمكانية تطبيق التصميم.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وقد يستغرق الأمر أسابيع، ما يعني أنه على المصممين أن يكونوا انتقائيين جداً أثناء اختيار التصاميم التي ستنتقل إلى مرحلة التصميم الثلاثي الأبعاد.

بينما تسمح أداة Gravity Sketch للمصممين بتسريع المنهج وتقليص مدته من عدة أسابيع إلى مجرد ساعات، عبر الاستغناء عن مرحلة الرسم ثنائي الأبعاد والعمل انطلاقاً من النموذج ثلاثي الأبعاد.

وبإمكان المصممين تثبيت السائق في الوسط وتدوير تصميمهم ثلاثي الأبعاد لرؤيته من أي زاوية، ما يسمح بابتكار مركبة قابلة للتحجيم حول السائق.

ويمكنهم حتى الدخول إلى اسكتش المركبة لتعديل خصائص التصميم بسرعة بما يتناسب مع الركاب.

وتسمح أداة Gravity Sketch لمصممي فورد بوضع العميل في وسط المركبة، فيما يتولى المصممون وضع اسكتش لها.

وفي هذا الصدد، قال سميث: “من المتوقع أن يساهم هذا التطبيق في تعزيز حرصنا على تقديم أفضل تصاميم المركبات لعملائنا. فهو ينقل المنهج كله إلى عالم الواقع الافتراضي، ما يعطينا المزيد من الخيارات وإمكانيات مراجعة كمية أكبر من النماذج في بيئة ثلاثية الأبعاد لابتكار أفضل المركبات على الإطلاق”.

ويقوم حالياً عشرات المصممين الداخليين والخارجيين باختبار Gravity Sketch في خمس استديوهات تصميم لدى فورد من أجل دراسة إمكانية تطبيقه ضمن سير العمل وقدراته في الابتكار والتعاون في الوقت الآني.

وقد يساهم الانتقال إلى التصميم والتقييم في الواقع الافتراضي في إحداث ثورة في المنهج كله عبر تقليص مدة التطوير والسماح بإعداد كمية أكبر من النماذج ثلاثية الأبعاد في مرحلة التقييم.

وقال أولوواساي سوسانايا، المدير التنفيذي الأعلى والمؤسس الشريك لـ Gravity Sketch: “لقد سمح لنا التعاون مع مصممي فورد بالغوص في منهجهم الإبداعي واكتشاف طرق للمساعدة في تعديل هذا التطبيق بشكل يلبي احتياجاتهم ليتمكنوا من بناء أفضل المركبات لعملائهم”.