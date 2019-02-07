تكنولوجيا: أوضح الصور الحية لهواتف Galaxy S10 مع صور مسربة لسماعة Galaxy Buds

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - هواتف Galaxy S10 تظهر من جديد في أحدث الصور الحية المسربة، كما تكشف تسريبات مصورة عن سماعة سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds.

كشفت تسريبات سابقة عن تصميم هاتف Galaxy S10e أصغر إصدارات سامسونج القادمة في صور واضحة، واليوم تأتي أوضح التسريبات المصورة عبر تغريدة لSaudiAndroid، حيث كشف عن صور لهواتف Galaxy S10 وGalaxy S10 بلس.

وتؤكد هذه التسريبات المصورة على ميزة مستشعر البصمة المدمج في الشاشة في كلا الهاتفين Galaxy S10 وGalaxy S10 بلس، كما تعرض الصور أيضاً تصميم الكاميرة الثلاثية الخلفية بشكل واضح.

وقد رصدت تسريبات أخرى لهواتف Galaxy S10 من WinFuture تستعرض الألوان المتوقعة للهواتف وهم الأبيض، الأسود إلى جانب الأخضر، كما عرض الموقع تصميم الهواتف باللون الأسود، مع توقعات أن تأتي أحد الإصدارات بتصميم من السيراميك.

كما أشار موقع WinFuture إلى توقعات بإطلاق سماعة لاسلكية من سامسونج، مع تسريبات مصورة للسماعة اللاسلكية مع هاتف Galaxy S10 بلس، حيث تأتي السماعات بتصميم يحاكي Gear Icon X، أيضاً من المقرر أن تدعم حافظة السماعات الشحن اللاسلكي، حيث من المتوقع أن تنطلق السماعة بعنوان Galaxy Buds.

وفي توقعات أخرى أشير إلى أن تسعير سماعة Galaxy Buds تأتي إلى الأسواق بسعر 149 دولار، لمنافسة سماعة ابل AirPods.

يذكر أن حدث سامسونج القادم سيضم الكثير من الإعلانات الهامة بالتأكيد والتي ستجذب أنظار الكثير من المستخدمين، بدءاً من سلسة Galaxy S10، إلى هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy F، وأيضاً ساعة سامسونج الذكية Galaxy Sport مع سماعة لاسلكية جديدة Galaxy Buds، لذا نترقب هذا الحدث الذي يقام في 20 من فبراير في مدينة سان فرانسيسكو.

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