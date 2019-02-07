آبل تقوم بتحديث هواتف iPhone 7 و iPhone 8 لتجنب الحظر المفروض عليها في ألمانيا

فاطمة أيت طالب - دبي - أصدرت المحكمة الألمانية أمرًا بحظر بين كل من iPhone 7 و iPhone 7 Plus و iPhone 8 و iPhone Plus في البلاد بسبب إنتهاكهم لبراءة الإختراع التابعة لشركة كوالكوم. للتغلب على ذلك، أبلغت شركة آبل المتاجر المحلية أنها تقوم بإنتاج وحدات جديدة، والتي ستكون متاحة في غضون أربعة أسابيع تقريبًا.

أقرت المحكمة الألمانية أنها وجدت بأن هواتف iPhone التي تباع في ألمانيا، والتي تستخدم الرقاقات المقدمة من قبل شركتي Intel و Qorvo، تنتهك براءة الإختراع الخاصة بشركة كوالكوم. ستقوم شركة آبل بإستخدام رقاقات مختلفة للتغلب على هذه المشكلة.

كما وجدت الولايات المتحدة الأمريكية أن رقاقات Intel تنتهك براءة إختراع كوالكوم، ولكنها رفضت تطبيق الحظر بداعي أن ذلك سيؤدي إلى عرقلة المنافسة. ومن المثير للإهتمام أن نجد الهيئات التنظيمية الأمريكية تقول بأن الرقاقات التابعة لشركة Qorvo لا تنتهك براءة إختراع كوالكوم على عكس المحكمة الألمانية. وعلى نفس المنوال، فقد تم أيضًا في الأونة الأخيرة حظر بيع بعض طرازات iPhone في الصين، ولكن شركة آبل ما زالت تستأنف هذا القرار.

على أي حال، الهواتف الوحيدة المتوفرة حاليًا على الموقع الرسمي لشركة آبل في ألمانيا هي iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR. لا تزال هواتف iPhone 7 و iPhone 8 متوفرة في الصين. وفي الأخير، نود أن نشير إلى أن براءة الإختراع المنتهكة المعنية هنا لها علاقة بتغيير الطاقة المرسلة إلى مضخم الصوت لتقليل الضياع، وبالتالي جعلها أكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة. وتم تقديم هذه التكنولوجيا لأول مرة من قبل شركة كوالكوم في العام 2013. تستخدم شركة آبل مثل هذه التكنولوجيا منذ iPhone 6.