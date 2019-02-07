شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزاد علنى لبيع صور تاريخية نادرة لرحلات الفضاء والسعر يبدأ من 6 آلاف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط موقع "ديلى ميل" البريطانى الضوء على عرض صور مذهلة لرواد الفضاء مثل نيل أرمسترونج وبز ألدرين بدار مزادات فى نيويورك، إذ تستعرض الصور أعضاء طاقم ناسا خلال بعثات مختلفة مثل Gemini وأبولو وسكاى لاب، بالإضافة إلى برامج فضائية وطنية أخرى.

ويرجع تاريخ هذه الصور لعام 1960 حتى عام 2002، وتتضمن المجموعة صورًا لا تصدق للمشى فى الفضاء، بما فى ذلك أول نزهة لـ "نيل أرمسترونج" على القمر، بينما ظهر رائد الفضاء إدوارد هـ. وايت الثانى أمام الخلفية المذهلة للأرض ذات الإضاءة الزاهية خلفه.

ومن بين الصور الأخرى حذاء رائد فضاء فى تربة القمر ورواد فضاء أثناء الطيران وصور لرحلات فضائية أخرى، بالإضافة إلى صور التقطت على الأرض فى ليندون جونسون ومراكز كينيدى للفضاء.

ويبلغ قياس معظم الصور نحو 8 × 10 بوصة، ويبدأ سعر البيع من 6 آلاف دولار إلى 9 آلاف دولار.