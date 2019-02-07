تسريب ضخم يؤكد لنا إسم وتصميم ومواصفات الهاتف Galaxy S10e المنتظر

فاطمة أيت طالب - دبي - بشكل تدريجي، أصبحنا نعرف كل شيء حول سلسلة هواتف Galaxy S10 Series الجديدة القادمة من شركة سامسونج قبل عدة أسابيع من تاريخ الإعلان الرسمي. وتماشيا مع ذلك، فقد حصلنا اليوم على تسريب ضخم يؤكد لنا كل شيء تقريبًا حول العضو الأصغر في هذه السلسلة، وبطبيعة الحال نحن نقصد هنا Galaxy S10e.

في البداية، كان يعتقد بأن هذا الهاتف سيحمل إسم Galaxy S10 Lite، ولكن ظهرت في وقت لاحق إشاعات تقول بأن هذا الهاتف سيحمل في الواقع إسم Galaxy S10e، وهذا بالفعل ما تؤكده إحدى الصور التي تم تسريبها اليوم. وعلاوة على ذلك، فواحدة من الصور التي تم تسريبها اليوم تؤكد لنا كذلك بأن الهاتف Galaxy S10e سيضم الكاميرا الأمامية في الثقب الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة علمًا أن قطر هذا الثقب سيبلغ حوالي 5mm. وعلى ما يبدو، شركة سامسونج لن تحاول إخفاء هذا الثقب بإستخدام بعض الحيل البرمجية.

في حين سيأتي الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 مع شاشات منحنية الطرفين بأحجام 6.1 إنش و 6.4 إنش على التوالي، فإن الهاتف Galaxy S10e سيصل مع شاشة مسطحة بحجم 5.8 إنش، كما أنه سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الجانب على عكس الهاتفين الآخرين اللذان سيضمان مستشعر لبصمات الأصابع يعمل بالموجات فوق الصوتية على مستوى الشاشة.

عموما، من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series في اليوم 20 من شهر فبراير الجاري بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

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