شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بتضايق منها.. طريقة لمنع ظهور الإعلانات على هاتفك الأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثير من مستخدمى الهواتف الذكية من ظهور الإعلانات، إلا أنها أمر لا غنى عنه إذا كنت تتوقع الوصول إلى محتوى مجانى عبر الإنترنت، وفيما يلى طريقة بسيطة لوقف الإعلانات المنبثقة على الهواتف التى تعمل بنظام أندرويد عبر متصفح جوجل كروم

ابدأ بفتح كروم.

اختيار قائمة الإعدادات الإضافية عن طريق الضغط على النقاط الرأسية الثلاثة فى أعلى اليمين.

اضغط على الإعدادات في القائمة.

اختار أيقونة "إعدادات الموقع".

اختر واحدة من الخيارات التى تظهر أمامك سواء منع ظهور الإعلانات المنبثقة، أو إعادة توجيه الإعلانات المنبثقة.

اغلق المتصفح ثم افتحه مرة أخرى.