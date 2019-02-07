شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس جوجل: يوتيوب سيدر أرباحا ضخمة لجوجل خلال السنوات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ساندر بيتشاى المدير التنفيذى للشركة فى اتصال بالأرباح مع المحللين يوم الاثنين، أن موقع يوتيوب سيحقق أرباح كبيرة لجوجل فى السنوات القادمة، إذ يمتلك الموقع نحو مليارى مستخدم شهريًا.

ووفقا لموقع Timesofindia الهندى، حقق قطاع الإعلانات فى جوجل نحو 32.6 مليار دولار من إجمالى عائدات الشركة الأم ألفابيت البالغة 39.3 مليار دولار فى الربع الأخير من عام 2018 - بزيادة قدرها 22٪ عن الفترة نفسها من العام الماضى، وقد لعب يوتيوب دوراً رئيسياً فى صعود إيرادات الشركة وفقا لتصريحات بيتشاى، لكنه رفض إعطاء أرقام فعلية لمساهمة المنصة.

وقال بيتشاى ردا على حجم الأرباح التى يدرها موقع يوتيوب: "نشهد نجاحا كبيرا فى بعض تجاربنا الجديدة على موقع يوتيوب".

ويشير بيتشاى إلى خدمات موقع يوتيوب الجديدة مثل YouTube Premium و Youtube Music، إذ تتيح خدمة YouTube Premium للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو بدون إعلانات ومشاهدة مقاطع الفيديو فى وضع عدم الاتصال فى وقت لاحق، بالإضافة إلى تنزيل مقاطع الفيديو.

وتتوفر الآن خدمتى مثل YouTube Premium و Youtube Music فى 30 بلدًا تقريبًا، وبالإضافة إلى هذه الخدمات، هناك أيضًا YouTube TV الذى يقتصر حاليًا على الولايات المتحدة.