شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس قسم التجزئة بأبل تغادر منصبها بعد 5 سنوات من انضمامها للشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى أن أنجيلا أهرندس، رئيس قسم التجزئة فى أبل ورئيس بربرى السابق، ستغادر الشركة فى أبريل، بعد خمس سنوات من انضمامها.

ولم تكشف أبل عن سبب رحيلها، لكن شهدت الشركة عامًا مضطربًا، لتصبح بذلك أول شركة فى العالم تبلغ قيمتها السوقية نحو تريليون دولار فى أغسطس قبل أن تنخفض فى الأسواق فى بداية عام 2019 عندما كشفت أن مبيعات أجهزة الأيفون الجديدة كانت أقل بكثير مما كانت تتوقعه فى البداية.

وعلق تيم كوك الرئيس التنفيذى على رحيل أهرندس رئيس بربرى السابق قائلا: "أريد أن أشكر أنجيلا لإلهام وتنشيط فرقنا على مدى السنوات الخمس الماضية، لقد كانت قوة تحويلية إيجابية، لكل من متاجر أبل والمجتمعات التى تخدمها، وكلنا نتمنى لها الأفضل عندما تبدأ فصل جديد ".

بيتنما قالت أهرندس: "كانت السنوات الخمس الماضية هى الأكثر تحفيزًا وتحديًا وتحقيقًا لمستقبلى المهنى، ومن خلال الجهود الجماعية التى بذلتها الفرق، كانت مبيعات التجزئة هى الأقوى والأفضل لشركة أبل. "