شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يعلن حظر 2 مليون حساب شهريا لمواجهة الأخبار الوهمية والبريد المزعج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تطبيق واتس عن الإجراءات التى يتخذها لمواجهة الأخبار المزيفة، ومنع البريد المزعج باستخدام نظام التعلم الآلى، والذى مكنه من حظر نحو 2 مليون حساب شهريًا.

وأوضحت الشركة أن نظام التعلم الآلى فى واتس آب متقدم للغاية بحيث يمكنه الآن حظر 20٪ من الحسابات المثيرة للمشاكل فى وقت التسجيل، وبالتالى إزالة أى نوع من الرسائل غير المرغوب فيها أو التضليل.

ولكن ليس فقط نظام التعلم الآلى المتقدم القادر على حظر الحسابات المشبوهة، حيث يدعى واتس آب أن 25٪ من 2 مليون حساب يجرى حظره كل شهر بواسطة البشر.

علاوة على ذلك، تمكنت الشركة حتى من تحديد طرق جديدة يستغلها مستخدمى واتس آب لإساءة استخدام النظام الأساسى، مثل القدرة على تشغيل حسابات متعددة على نفس الكمبيوتر، والتى يتم استخدامها بعد ذلك لإرسال البريد المزعج أو الأخبار المزورة.