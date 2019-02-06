شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة بمحطة الفضاء الدولية بسبب "الحمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل الإعلام الروسية أن المرحاض الأمريكى بمحطة الفضاء الدولية (ISS) انفجر الأسبوع الماضى، مما أدى إلى تسرب أكثر من جالونين من الماء.

وقال مصدر فى وكالة سبوتنك انترناشونال الروسية للأنباء: "تعرض زملاؤنا فى وحدة التهوية فى المحطة الفضائية الدولية لحادث يوم الجمعة، إذ تسرب أكثر من 10 ليتر (2.6 جالون) من الماء قبل أن يتم إصلاح المشكلة، كان على الطاقم جمع المياه باستخدام المناشف ".

وفقًا لوكالة ناسا، تعد المياه من الأساسيات التى يحتاج إليها رواد الفضاء للعيش والعمل فى الفضاء، إذ يجب على أعضاء طاقم محطة الفضاء الدولية توفير أكبر قدر ممكن من المياه - حيث يتم تخصيص لكل منهم لحوالى 2 لتر يوميًا، وتمتد هذه الحصة عن طريق جمع وتنظيف وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى.



المرحاض

وتبلغ تكلفة المرحاض الذى اشترته وكالة ناسا من شركة الطيران الروسية إس.بى. كوروليف روكيت وشركة الفضاء العامة (المعروفة أيضا باسم شركة إن.أر.سى. إنيرجيا) 19 مليون دولار، إذ يعمل مثل نظام معالجة مياه مصغر ويعيد تدوير البول إلى مياه صالحة للشرب، كما تم تسليمه إلى محطة الفضاء الدولية فى نوفمبر 2008.