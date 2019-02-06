أكثر السلع الاستهلاكية بحثًا عبر الإنترنت في الإمارات

كشفت أحدث دراسات منصة التسويق الرقمي SEMrush أن منتجات إلكترونيات الحواسيب والقهوة ومنتجات الصحة والجمال تواصل تصدرها لعمليات بحث المستهلكين عبر الإنترنت حول السلع الاستهلاكية سريعة التداول في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصنفت عمليات البحث هذه على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية ضمن مجموعتين، هما السلع الغذائية والسلع غير الغذائية، حيث شكلت المنتجات الخاصة بالصحة والجمال الغالبية العظمى من قائمة أكثر عشر سلع غير غذائية استهلاكاً.

وبينت نتائج الدراسات أن غالبية المقيمين في الإمارات العربية المتحدة يبحثون عن ألوان الشعر والباراسيتامول إضافة إلى الصابون ومستحضرات التجميل.

كما تمكنت إلكترونيات الحواسيب من احتلال المرتبتين الأولى والثالثة في القائمة، مع عدد كبير من عمليات البحث عن الحواسيب المكتبية والحواسيب المحمولة على مدار الاثني عشر شهراً الماضية.

في حين تصدرت السلع المترفة قائمة السلع الغذائية الأكثر استهلاكاً، حيث جاءت القهوة والشوكولاتة والآيس كريم في المراتب الثلاثة الأولى، تليها الزبادي والعسل.

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وفي هذا السياق، قال آدم زيدان، مدير الاتصالات المؤسسية لدى منصة SEMrush في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تعتبر قائمتا السلع الاستهلاكية سريعة التداول ذات أهمية كبيرة للمسوقين في القطاع، عبر تقديمهما لبيانات إضافية يمكنها أن تساعدهم في معرفة منافسيهم وتوجهات المستهلكين في السوق. علاوة على ضرورة فهم عادات التسوق عبر الإنترنت لدى المنافسين والمستهلكين، وذلك عند التخطيط لتطبيق استراتيجيات تسويق تهدف إلى تحسين ترتيب المواقع الإلكترونية في صفحة نتائج البحث وتعزيز فرص ظهورها أمام المستهلك المستهدف”.

ومن المتوقع أن تصبح التجارة الإلكترونية أكبر بوابة للبيع بالتجزئة في العالم بحلول عام 2021، مع وجود تباينات محلية في جميع المناطق تتعلق بفئات المنتجات المختلفة التي تشكل الجزء الأكبر من عمليات البحث للتسوق عبر الإنترنت في كل سوق.

ويشير تقرير صدر مؤخراً عن شركة الاستشارات العالمية ’نيلسن‘ إلى أن 11% من المستهلكين في الإمارات اشتروا منتجات البقالة الطازجة عبر الإنترنت، بزيادة قدرها 8% عن العام المنصرم.

كما يسلط التقرير الضوء على مزايا التجارة الإلكترونية، مثل ضمانات استعادة المال الذي دفع مقابل المنتجات غير المطابقة للطلب، والتي تشجع معظم المتسوقين الإماراتيين على الشراء عبر الإنترنت، في حين يفضل 44% منهم خدمات التوصيل المجانية.

وكشف ذات التقرير أيضاً أن 38% من المتسوقين عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة يشترون المنتجات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات من خلال المواقع الإلكترونية، مما يعكس الانتشار الواسع لمصطلحات البحث التي أشارت إليها بيانات دراسة SEMrush.

ويتوقع خبراء الاستثمار لدى شركة ’ألبين كابيتال‘ للاستشارات المصرفية والاستثمارية، أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج العربي إلى حدود 41.5 مليار دولار بحلول عام 2020، لتشكل الإمارات العربية المتحدة سوق التجزئة الأكبر في المنطقة بحصة سوقية تبلغ 53%، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 14%.

وأضاف زيدان: “في ظل التغير المستمر في خوارزميات البحث عبر الإنترنت والمقترن بتوقعات النمو المستمر للتجارة الإلكترونية وقطاعات السلع الاستهلاكية خلال عام 2021، يبرز استخدام أدوات التسويق الرقمي الحديثة كحاجة ملحة بالنسبة إلى المسوّقين الإماراتيين في المنطقة للحصول على أفضل نوعية من معلومات التسويق الالكتروني المتعلقة بالمستهلكين والمنافسين”.

السلع الاستهلاكية العشر سريعة التداول والأكثر بحثاً عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة:

فئة السلع غير الغذائية:

1. حواسيب مكتبية

2. أحذية

3. حواسيب محمولة

4. ألوان الشعر

5. منظفات

6. باراسيتامول

7. ورق

8. صابون

9. مستحضرات تجميل

10. جوارب

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فئة السلع الغذائية:

1. قهوة

2. شوكولاتة

3. آيس كريم

4. زبادي

5. عسل

6. مكسرات

7. شاي

8. جبن

9. سكر