مسنجر الجديد.. إليك أهم 5 ميزات جديدة تم إضافتها

أعلنت شركة فيسبوك لأول مرة عن إصدار مسنجر 4 “Messenger 4“ المُعاد تصميمه خلال شهر أكتوبر الماضي، وقد ظهر بالفعل التحديث لفترة وجيزة في أوائل شهر ديسمبر قبل أن يتلاشى بسرعة من أجهزة المستخدمين، ثم أطلقت شركة فيسبوك أخيرًا تصميم جديد لتطبيق التراسل الفوري مسنجر خلال شهر يناير 2019.

يأتي التصميم الجديد بالعديد من الميزات من أهمها ميزة إمكانية التراجع عن إرسال أي رسالة خلال فترة زمنية محددة – والتي أعلن عنها فيسبوك بالأمس – وهي الميزة الموجودة بالفعل في العديد من تطبيقات التراسل، بما في ذلك تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك.

فيما يلي أهم 5 ميزات تم إضافتها في التصميم الجديد لتطبيق مسنجر:

1- ثلاث علامات تبويب فقط

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أصبحت واجهة الاستخدام تحتوي على ثلاث علامات تبويب فقط بدلاً من مجموعة علامات التبويب التي كانت موجودة على طول الجزء السفلي من التطبيق، بحيث يمكن للمستخدمين التواصل دون تشتيت الانتباه.

الثلاث علامات تبويب أصبحت كالتالي: دردشات Chats، أشخاص People، واكتشف Discover.

تبويب الـ دردشات Chats هو المكان الذي يمكنك من خلاله مشاهدة قصص جهات الاتصال الخاصة بك والوصول إلى المحادثات الأخيرة، أما علامة التبويب “الأشخاص” توضح لك الأشخاص النشطين وتقدم لك معاينة أكثر وضوحًا لأحدث قصصهم على فيسبوك، وأخيرًا علامة تبويب Discovery وهي المكان الذي يمكنك فيه العثور على الأنشطة التجارية المحلية لإرسال الرسائل وتشغيل الألعاب والتفاعل مع صفحات فيسبوك الأخرى.

2- التدرج اللوني في المحادثات



فيما سبق كان هناك خيار تخصيص لون الدردشة في تطبيق مسنجر، ولكن الآن في إصدار Messenger 4 توجد الآن خيارات ألوان متدرجة.

عند تحديد أحد ألوان التدرج، ستنتقل الرسائل التي ترسلها في الدردشة من اللون المحدد إلى لون مختلف تمامًا أثناء التمرير لأعلى خلال الدردشة.

لتغيير اللون المعيّن للدردشة، اضغط على اسم الشخص أو اسم الدردشة الجماعية في أعلى الشاشة، ثم حدد اللون في صفحة الإعدادات.

3- ضوابط المحادثة Conversation controls

مرر أيًا من الاتجاهين عبر المحادثة في علامة تبويب الدردشات للوصول إلى الإجراءات السريعة، على سبيل المثال سيعطيك التمرير إلى اليسار زر القائمة وزر كتم الصوت وزر الحذف، في حين يعطيك التمرير في الاتجاه المعاكس خيار تشغيل الكاميرا وبدء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو.

4- نقل ميزات الدردشة

قبل الواجهة المحدّثة كانت أزرار مشاركة صورة متحركة أو استخدام أحد التطبيقات العديدة التي تتكامل مع مسنجر مرئية بسهولة، ولكن بعد التحديث تم نقل رموز التطبيق خلف الرمز المكون من أربع نقاط بجوار حقل كتابة النصوص، كما هو موضح في الصورة أعلاه.

5- الوضع الليلي Dark mode

وفقا لإعلان فيسبوك عن تحديث تطبيق ماسنجر خلال شهر أكتوبر الماضي، قالت الشركة إن إعادة التصميم ستأخذ بعض الوقت من المستخدمين للتعود عليها، لذلك في المستقبل سوف تضيف المزيد من الميزات مثل ميزة الوضع الليلي، والتي لم يتم تضمينها في التصميم الحالي ومن المتوقع إضافتها قريبًا.