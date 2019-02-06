تكنولوجيا: الجيل القادم من نظارة Rift سيتضمن كاميرا تتبع داخلية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لموقع Upload VR، فسيطلق على الجيل القادم من نظارة الواقع الافتراضي Rift الخاصة بـ Oculus أسم “Rift S”، كما قد أضاف التقرير أن هذا الإصدار الجديد سيحتوي على كاميرات مضمنة، إذ يشير ذلك إلى أن المستخدمين لن يكونوا بحاجة إلى استخدام كاميرات خارجية للتتبع مثلما كانوا يفعلون مع Rift الحالية.

ومن الجدير بالذكر أن موقع TechCrunch قد ذكر في شهر نوفمبر الماضي أن هناك نظارة واقع افتراضي تسمي Rift S على وشك الوصول مع نظام تتبع داخلي، حيث ستسمح هذه الكاميرا للمستخدمين بالتجول في أي مكان دون الحاجة إلى ملحقات خارجية أو أي إعدادات، فقد تم تطويرها مع دعم تعقب داخلي ليسهل على المستخدمين الدخول في العالم الافتراضي سواء في المنزل أو العمل وأثناء التنقل.

كما من المتوقع أن تشمل Rift S المزعومة شاشة عالية الدقة مع مكونات داخلية معززة بما في ذلك ميزة الاتصال VirtualLink طاقات GeForce RTX الجديدة من NVIDIA.

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