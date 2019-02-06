الفيسبوك تصدر ميزة ” إزالة الرسائل المرسلة ” لجميع مستخدمي تطبيق Facebook Messenger

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فاطمة أيت طالب - دبي - بمجرد أن إتضح أن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الفيسبوك، السيد مارك زوكربيرج لديه القدرة على إزالة الرسائل المرسلة، وهي الميزة التي لم تكن متوفرة لأي مستخدم آخر، فقد أكدت الشركة أنها ستطور نفس الميزة لجميع المستخدمين في غضون بضعة أشهر. كشفت التسريبات أن هذه الميزة كانت في مرحلة التطوير والآن أصبحت أخيرًا متوفرة للجميع. في الواقع، لقد بدأت الفيسبوك الآن بإصدار ميزة ” إزالة الرسائل المرسلة ” لكافة مستخدمي Facebook Messenger.
إعتبارًا من اليوم، يمكن لمستخدمي Facebook Messenger إزالة رسائلهم المرسلة على التطبيق، سواء أرسلوها إلى شخص أو مجموعة. كل ما عليهم القيام به هو النقر على الرسالة التي يريدون إزالتها، ثم تحديد الخيار ” الإزالة للجميع “. وسيتم إستبدال الرسالة التي تمت إزالتها بنص يُعلم جميع الأشخاص في الدردشة أنه تمت إزالة الرسالة المعنية.
في حالة إذا كان مارك زوكربيرج يستطيع إزالة جميع الرسائل التي قام بإرسالها للمستخدمين الآخرين حتى لو مضى عليها عدة أشهر أو عدة سنوات، فهذا ليس هو الحال مع بقية المستخدمين. سيكون لدى المستخدم ما يصل إلى عشر دقائق فقط لإزالة الرسالة بعد إرسالها. سيكون هناك أيضًا خيار ” الإزالة من أجلك فقط “، وهو الخيار الذي يمكنك إستخدامه لإزالة الرسالة في المحادثة التي تظهر لك فقط، وبالتالي هذا الخيار لا يقوم بإزالة الرسالة في محادثة المستلم.
عموما، لقد قامت الفيسبوك اليوم بإصدار هذه الميزة لجميع مستخدمي Facebook Messenger على منصتي الأندرويد و iOS. لذلك، إذا كنت تتطلع لهذه الميزة بالفعل، فبإمكانك الإستفادة منها الآن.
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