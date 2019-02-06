تكنولوجيا: صور مُسربة لساعة Fitbit Versa 2 تكشف عن إصدارات بألوان جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم الكشف عن ساعة Fitbit Versa قبل أقل من عام، ويبدو أن هناك مجموعة جديدة في طريقها إلينا بالفعل. فقد تم تسريب العديد من الصور والتي يُزعم أنها تستعرض Fitbit Versa 2، ولكن يبدو أن هذه المجموعة لن تقدم أي شيء جديد سوي نماذج بألوان جديدة.

في الوقت الحالي، تتوفر Fitbit Versa باللون الأسود والرمادي والزهري، ولكن وفقًا لهذه الصور المُسربة، فإن هناك أربعة ألوان جديدة على وشك الوصول وهم؛ الفضي والبينك والبنفسجي والأزرق.

ووفقًا لموقع TechnoBuffalo، فإن الساعة الموجودة بهذه الصور هي Fitbit Versa 2، ويدعي الموقع بأن هذه الساعة الجديدة لن تجلب أي تغييرات جديدة من حيث المواصفات أو التصميم، مما يجعلنا نعتقد أن التغيير الوحيد هو الألوان الإضافية.

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