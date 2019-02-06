Xiaomi تسجل براءة إختراع لهاتف ذكي يضم ثقبين منفصلين من أجل الكاميرات الأمامية

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن الكاميرات الأمامية المدرجة في الثقوب على مستوى شاشات الهواتف الذكية هي الموضة الرائجة حاليا في سوق الهواتف الذكية. لقد رأينا بالفعل سامسونج و Huawei تقوم بإستخدام هذه التكنولوجيا في بعض هواتفها الذكية الحديثة، ويبدو أن شركة Xiaomi تتطلع للإنضمام إليهما، على الأقل وفقا لبراءة إختراع جديدة سجلتها الشركة الصينية لدى المكتب العالمي للملكية الفكرية.

في حين أن الشركات الحالية تستخدم ثقبًا واحدًا فقط في شاشات هواتفها الذكية، فقد قامت شركة Xiaomi في براءة الإختراع الجديدة هذه بتجسيد هاتف ذكي يضم ثقبين على مستوى الشاشة. ووفقا للتفاصيل المدرجة في براءة الإختراع، فيبدو أن شركة Xiaomi تريد إستخدام كلا الثقبين من أجل الكاميرات الأمامية بحيث ستقوم بتضمين الكاميرا الأولى في الثقب الأول، والكاميرا الثانية في الثقب الثاني على الرغم من أن الشركة تقترح أيضًا إستخدام الثقب الثاني من أجل مستشعر الضوء ومستشعر القرب.

تضم القائمة 24 تصميمًا مختلفًا، ولكن جميع التصاميم تستعرض لنا الكامرتين في الجوانب، بحيث يتم تضمين الكاميرا الأولى على اليمين في حين يتم تضمين الكاميرا الثانية على اليسار. ومع ذلك، فمن المبكر جدًا تأكيد ما إذا كانت شركة Xiaomi ستقوم بإستخدام واحد من هذه التصاميم في أحد هواتفها الذكية القادمة، وبالتالي سيتعين علينا الإنتظار لفترة قبل أن نتأكد من كل شيء.

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