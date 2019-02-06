جوجل بدأت بإصدار التحديث الأمني لشهر فبراير لأجهزة Google Pixel

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل اليوم بإصدار التحديث الأمني لشهر فبراير لأجهزة Google Pixel. ويمكنك إما تحميل ملفات التحديث من موقع جوجل وتثبيته يدويًا على الهاتف الخاص بك أو تحميل التحديث ببساطة عبر الهواء إنطلاقًا من إعدادات الجهاز.

وبالنسبة لهذا التحديث الأمني الجديد على الهاتف Google Pixel 3 XL، فإنه حجمه يبلغ 135.7 ميغابايت. وعلى الرغم من أنه تم تحميل هذا التحديث بسرعة، إلا أن عملية التثبيت إستغرقت وقتًا طويلاً بعض الشيء. وجدير بالذكر أن هذا التحديث متوفر لجميع أجهزة Google Pixel، بما في ذلك Google Pixel و Google Pixel XL و Google Pixel 2 و Google Pixel 2 XL و Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL، فضلا عن Google Pixel C.

هذا التحديث لا يجلب معه هذه المرة تغييرات خاصة تستهدف أساسًا هواتف Google Pixel محددة. جميع التغييرات عامة ويجب أن تظهر على جميع الأجهزة الأخرى عندما تختار الحصول على التحديث الأمني لشهر فبراير. عمومًا، هذه التغييرات هي في الغالب عبارة عن إصلاحات طفيفة، لذلك ليس هناك ما يدعو للحماسة.

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