طقس عنيف الخميس.. وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الخميس، يشهد طقسا معتدلا شمالا حتى شمال الصعيد، دافئا على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وشهدت البلاد، الساعات الماضية، طقسا سيئا، تخلله سقوط الأمطار في مختلف أنحاء الجمهورية، ووصلت إلى حد السيول في بعض المناطق.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانا وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس على بعض المدن:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 19

شبين الكوم 12 19

طنطا 10 19

دمنهور 09 18

الإسكندرية 08 19

بلطيم 08 19

مطروح 08 20

السلوم 10 20

سيوة 10 20

بورسعيد 11 19

دمياط 11 18

الزقازيق 09 19

الاسماعيلية 10 19

السويس 10 20

العريش 12 20

رفح 12 20

رأس سدر 13 20

نخل 09 19

نويبع 17 20

طابا 16 19

كاترين 08 15

الطور 15 22

شرم الشيخ 21 24

الغردقة 20 25

مرسى علم 16 25

الفيوم 09 19

بنى سويف 10 20

المنيا 09 21

أسيوط 10 22

سوهاج 10 23

قنا 09 24

الأقصر 15 24

أسوان 16 25

أبوسمبل 18 26

الوادى الجديد 17 24

شلاتين 20 27

ابو رماد 21 26

راس حدربة 21 25

حلايب 19 26

وكانت الأرصاد، قد حذرت من تقلبات جوية خلال هذا الإسبوع، وصلت ذروتها الأربعاء.

وشددت الأرصاد على أن درجات الحرارة انخفضت الأربعاء، بقيم تتراوح من 9-10 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة، صاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب الأنحاء، ووصلت لحد السيول على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس، على أن تنحصر فرص سقوط الأمطار الجمعة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وجنوب البلاد.

ونصحت الهيئة خلال تلك الفترة بعدم تخفيف الملابس، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، نظرا لانخفاض الرؤية أثناء سقوط الأمطار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس فهي كالاتي:

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 20 إلى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغريبة من 18 إلي 17 درجة مئوية.

محافظـات الوجه البحري والقاهرة من 20 إلى 19 درجة مئوية.

محافظـات شمال الصعيـد من 21 إلى 20 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد من 30 إلى 29 درجة مئوية.

محافظات جنوب سـيناء من 27 إلى 25 درجة مئوية.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمسؤولين في المحافظات باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات خاصة في المناطق المعنية بالسيول هذا، ويمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة على التليفون الأتي 24646721.