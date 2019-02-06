تكنولوجيا: OnePlus ترسل الدعوات الرسمية لمؤتمرها القادم في MWC 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يستعد عمالقة تصنيع الهاتف لإنطلاق فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي MWC الذي يقام في برشلونة خلال الشهر الجاري، واليوم بدأت OnePlus في إرسال الدعوات الرسمية للقنوات الإعلامية لمؤتمرها المقرر عقده في فعاليات برشلونة.

الكثير من الإعلانات المرتقبة للإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية التي يكشف عنها مع إنطلاق مؤتمر MWC، حيث يجمع مؤتمر هذا العام الكثير من العلامات التجارية المميزة مثل Xiaomi، هواوي، LG، إلى جانب سوني، واليوم تؤكد الدعوات الرسمية لشركة وان بلس على حضورها في فعاليات هذا العام.

وتشير الدعوات الرسمية لشركة وان بلس إلى حدث الشركة الرسمي الذي أطلقت عليه Reimagine، إلا أن الإعلان التشويقي لا يكشف عن تقنية وان بلس التي تقدمها في مؤتمر الهاتف العالمي هذا العام.

كما توضح الدعوات الرسمية الإحتفال الذي يقام خلال الحدث القادم للشركة، إلا أن نسبة الكشف عن إصدار جديد من الهواتف الذكية ضئيلة جداً، حيث تشير التوقعات إلى أن وان بلس ستؤكد على الحدث على إصدارها القادم برقاقة معالج Snapdragon 855 مع ميزة دعم شبكات الجيل الخامس، حيث ستكون واحدة من أولى الشركات التي تقدم إصدار بهذه المواصفات إلى الأسواق.

يذكر أن الإصدار القادم من وان بلس مع رقاقة معالج Snapdragon 855 وتقنية 5G هو OnePlus 7 وفقاً للتسريبات التي نشرت في الفترة الأخيرة، حيث من المتوقع أن يأتي لاحقاً هذا العام مع مستوى تسعير مرتفع.

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