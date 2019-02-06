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فاطمة أيت طالب - دبي - خسر القسم المسؤول عن الهواتف الذكية في شركة LG والمعروف إختصارًا بإسم LG Mobile ما يناهز 700 مليون دولار أمريكي في العام الماضي في الوقت الذي كانت فيه بقية أقسام الشركة تحقق أرباحًا قياسية. ومع ذلك، فقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة LG، السيد Qiao Yujin الآن أن الشركة الكورية الجنوبية لن تغادر سوق الهواتف الذكية.
ووفقا للسيد Qiao Yujin، فقد صرح بالقول : ” تشمل قائمة أعمال LG السيارات والأجهزة المنزلية، وكلاهما يتعلقان بالهواتف الذكية، لذلك لم نفكر في الخروج من قطاع الهواتف الذكية “.
سجل قسم الهواتف الذكية في شركة LG خسائر تشغيلية لنحو أربع سنوات متتالية، وهذا ما يعني 15 ربع متتالي. في العام 2017، خسر هذا القسم 192 مليون دولار أمريكي. وتعتمد شركة LG على شبكات الجيل الخامس 5G والتصاميم الجديدة لإنعاش هذا القسم هذا العام.
المصدر.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة LG ستواصل تصنيع الهواتف الذكية، على الرغم من الخسائر المالية المتتالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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