جوجل تطلق تطبيق Google Live Transcribe لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع

فاطمة أيت طالب - دبي -

كثيرون منا يعتبرون حاسة السمع أمرًا مفروغًا منه، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف السمع، فقد يواجهون الكثير من التحديات في المواقف اليومية. ولهذا السبب، قامت شركة جوجل اليوم بإطلاق تطبيق جديد على نظام الأندرويد يدعى Live Transcribe، وهو تطبيق يستهدف الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

وبخصوص هذا الموضوع، صرحت شركة جوجل بالقول : ” اليوم، نعلن عن خدمة Live Transcribe، وهي خدمة مجانية لمنصة الأندرويد تجعل المحادثات في العالم الواقعي أسهل عن طريق جلب قوة التسميات التوضيحية التلقائية إلى الحياة اليومية. بدعم من Google Cloud، تستطيع أداة Live Transcribe تحويل المحادثات الصوتية إلى محادثات نصية على الفور علمًا أنها تدعم أكثر من 70 لغة وتغطي أكثر من 80 في المئة من سكان العالم “.

بناء على ما قالته شركة جوجل، فهذه الأداة تبدو من ناحية تحويل الكلام إلى نص مشابهة لتطبيقات جوجل الأخرى التي تدعم الإدخال الصوتي بحيث يتم تحويل كل ما تقوله إلى نص. وبطبيعة الحال، هذه الأداة من شركة جوجل ستكون مفيدة كثيرًا للأشخاص الذين يعانون من صعوبة في سماع ما يقوله الآخرون، لأنه سيكون بإمكانهم قراءة ما يقوله الآخرون على الفور مع العلم بأن الترجمة الفورية أسرع بكثير من الكتابة اليدوية.

عموما، تطبيق Google Live Transcribe متاح الآن للتحميل مجانًا على متجر Google Play Store، ولكن يبدو أنه لا يزال قيد التطوير، لذا فإن ما تراه الآن قد لا يكون الإصدار النهائي وأنه قد تكون هناك بعض الأخطاء بسبب عدم إكتماله.