OnePlus تريد منك إقتراح ميزة جديدة لنظام OxygenOS وستقوم بتنفيذها

فاطمة أيت طالب - دبي - هل لديك ما يلزم لتصميم ميزة لواجهة المستخدم الخاصة بالهاتف الذكي؟ لا، هذه ليست لعبة جديدة، فشركة OnePlus تتحدى بالفعل معجبيها لإقتراح ميزة جديدة لنظام OxygenOS الذي تستخدمه في هواتفها الذكية.

ولكن الأمر ليس بسيطًا، فأنت بحاجة إلى الإطلاع على نسخة مبسطة من العملية التي يتعامل بها مديرو المنتجات في شركة OnePlus كل يوم. وفي حالة إذا كنت ترغب في المشاركة، فسوف تضطر إلى إعداد مستند يعرض متطلبات الميزة للإجابة على أربعة أسئلة أساسية، وهي :

من هم المستخدمون؟

ما هي الوظيفة المقترحة؟

ما هي قيمة المستخدم؟

إذا كانت هناك ميزات قابلة للمقارنة في قطاع الهواتف الذكية، كيف تتفوق ميزتك المقترحة؟

ستحتاج إلى تضمين التفاصيل المتعلقة بكيفية تنفيذ الميزة الخاصة بك بالإضافة إلى شرح الهدف وراءها وتوفير الرسومات التي تتبع تدفق الواجهة. وفي ما يلي مثال كتبه Gary C يعرض تفاصيل ميزة وسوم التصنيف في درج التطبيقات. عموما، سيقوم Gary C وأعضاء آخرون في فريق OxygenOS بمراجعة أفكارك وسوف يختارون بعد ذلك الميزة الأفضل.

سيتم الإعلان عن الفائز بحلول منتصف شهر مارس وسيقوم الفريق بالفعل بالعمل على الميزة! وبمجرد الإنتهاء من ذلك، ستكشف الشركة عن الميزة في أحد مؤتمراتها مع العلم بأن الفائز سيحصل على دعوة لكبار الشخصيات من خلال السفر إلى الحدث في طائرة مدفوعة.

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