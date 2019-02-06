آبل تبدأ رسميًا ببيع الوحدات الخاضعة للتجديد من الهاتف iPhone X مقابل 769$

فاطمة أيت طالب - دبي - لأول مرة على الإطلاق، بدأت شركة آبل الآن وبشكل رسمي ببيع الوحدات الخاضعة للتجديد من الهاتف iPhone X في متجرها الرسمي على شبكة الإنترنت في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. ويمكنك الحصول على النسخة الخاضعة للتجديد من الهاتف iPhone X مقابل 769$ أو 769£ مع 64GB من الذاكرة الداخلية.

هذا السعر يضع الوحدات المجددة من الهاتف iPhone X في منافسة مباشرة مع iPhone XR الذي يضم المعالج Apple A12 Bionic الأحدث من شركة آبل. ومع ذلك، يجب الأخذ بعين الإعتبار أن الهاتف iPhone XR يضم شاشة بتقنية LCD، في حين يضم الهاتف iPhone X شاشة بتقنية OLED. وعلاوة على ذلك، فهذا الأخير يضم كاميرتين في الخلف، في حين يضم iPhone XR كاميرا واحدة فقط. وبالتالي، إذا كنت تفكر في هاذين الهاتفين، فأنت تواجه خيارًا صعبًا.

من الواضح أنه إذا قررت شراء iPhone XR، فأنت ستحصل على جهاز جديد، ولكن منتجات آبل المعاد تجديدها تخضع لفحص دقيق وإلإختبار والتنظيف وإعادة التغليف، وتأتي في علبة جديدة مع كافة الكتيبات والملحقات الضرورية. وعلاوة على ذلك، فالـ iPhone المجدد من قبل الشركة يحصل على بطارية جديدة وهيكل خارجي جديد، وبالتالي فيمكننا القول بأن هذا الهاتف يبدو وكأنه ” جديد ” وفقا للعديد من المعايير.

إذا كنت ترغب في الحصول على أكثر من 64GB من الذاكرة الداخلية، فمن الممكن أن تحصل على iPhone X المعاد تجديده مع 256GB من الذاكرة الداخلية مقابل 899$ أو 899£. أنقر على روابط المصدر أدناه إذا كنت مهتمًا وتأكد من التصرف بسرعة لأنه من الممكن أن ينفد المخزون في أي وقت.

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