شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يكتشفون: مجرة درب التبانة مشوهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مجموعة من علماء الفلك فى أستراليا والصين، صورة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة لمجرة درب التبانة، والتى تظهر أن المجرة التى نعيش بها مشوهة بعض الشىء من جهة الحواف، إذ استعان العلماء بنحو 1340 من النجوم النابضة من أجل الوصول إلى اكتشاف أشمل وأوسع للوصول إلى شكل مجرتنا.

واكتشف العلماء أنه كلما ابتعدنا عن المركز، زاد الالتواء أو الانحراف بالمجرة، وهو الشىء الذى قد يكون بسبب قوة دوران القرص الداخلى الضخم للنجوم، وقد نشرت نتائج الدراسة فى مجلة "nature astonomi".

ويشار إلى أن النجوم النابضة، التى تعيش وتموت بسرعة، معروفة بكونها أكثر إشراقا من الشمس بنحو 100 ألف مرة.