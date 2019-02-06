شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة جديدة من الفضاء.. كيف ظهرت الأرض خلف القمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتدنا بشكل كبير على مشاهدة الصور الخاصة بالقمر، سواء التى يتم تصويرها بشكل عادى، أو الصور المتخصصة التى يتم الاعتماد فيها على الوسائل التكنولوجية الحديثة للتصوير، لكن هل يمكن أن نشهد الأرض والقمر معا فى صورة واحدة.

الصورة التالية تم التقاطها لكوكب الأرض بالقرب من القمر، بحيث يظهر لأول مرة القمر والأرض معا، حيث ظهرت الأرض بشكل صغير بالمقارنة بحجم القمر، وتم التقاط الصورة من خلال قمر صناعى صينى خلال رحلته الحالية حول القمر، وفق ما ذكرته صحيفة "ميرور".



أول صورة من الفضاء تجمع الأرض والقمر

واعتمد الفريق الذى توصل إلى الصورة على استخدام مرصد دوينجيلو اللاسلكى فى هولندا، من خلال ربطه بالقمر الصناعى الصينى الذى التقط المشهد الجميل للكرة الأرضية، وجاءت بعد محاولات عديدة استمرت لعدة شهور، حيث سبق التقط هذا الفريق صورة للأرض لكنها كانت بعيدة جدا، كما أنها أظهرت جانبا من سطح القمر وليس القمر كله، كما فى الصورة الجديدة.