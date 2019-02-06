أول صور مسربة لـ سامسونج Galaxy S10e

كريم جمال
نشر موقع جي إس إم آرينا المختص الهواتف الذكية مجموعة من الصور المسربة تظهر أيقونة سامسونج المنتظرة، Galaxy S10e، والذى سيتم الكشف عنه نهاية الشهر الجاري فى 20 فبراير.
أظهرت الصور احتواء الهاتف على كاميرا أمامية أسفل الشاشة، وهو التصميم الذي تبنته الشركة الكورية فى العديد من هواتفها الأخيرة، فى محاولة منها لتوفير أقصى استفادة من حجم الشاشة كاملًا.
ومن المفترض أن تكشف عن سامسونج عن 3 نسخ من أيقونتها، في الذكرى العاشرة لإطلاق فئة الـ S، ويأتى S10e بشاشة قياس 5.8 بوصة، أما Galaxy S10 بشاشة قياس 6.1 بوصة، والنسخة الأكبر Galaxy S10+ بشاشة قياس 6.4...
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